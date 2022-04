Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák (STAN) sdělil ve čtvrtek chargé d‘affaires Číny v ČR Čangovi Mao-mingovi, že podpora Ruska v konfliktu s Ukrajinou by měla dopad na vztahy Evropské unie s Čínou. Ministerstvo zahraničí to uvedlo na Twitteru. Čang Mao-ming podle úřadu Dvořáka opakovaně ujistil, že Rusko není spojencem Číny.

Náměstek na schůzce podle ministerstva „zdůraznil, že Česko pozorně sleduje čínskou reakci na ruskou agresi a že jakákoli podpora Ruska bude mít dopad na vztah EU-Čína.“ „Chargé Čang pana náměstka opakovaně ujistil, že Rusko není spojencem Číny,“ dodal resort.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) nedávno řekl, že postoj Číny ke konfliktu je velkou otázkou. Podle šéfa české diplomacie země zažívá dilema. Otevřená podpora Rusku by porušila čínský princip nezasahování do vnitřních záležitostí cizích států a zároveň by zemi vystavila vyššímu riziku sankcí. Podporu Ruska ale v Číně vidí především v rétorické rovině a v tom, že domácí čínská propaganda pracuje s ruskými narativy. Čína také určitým způsobem umožňuje Rusku obcházet ekonomické sankce, míní Lipavský.

Čang Mao-ming v březnu na brífinku s novináři uvedl, že situace na Ukrajině dospěla do fáze, které čínská strana hluboce lituje. Mezinárodní společenství by podle něj mělo podpořit mírové vyjednávání s cílem uklidnit situaci a ukončit konflikt. Zároveň kritizoval sankce vůči Rusku, jež podle Číny nejsou účinným nástrojem k řešení problémů.

Šéfové institucí EU minulý týden vyzvali čínské vůdce, aby pomohli ukončit válku na Ukrajině. Zároveň upozornili, že evropský blok bude pečlivě sledovat, zda Peking nepomáhá Rusku v pokračování invaze či obcházení sankcí uvalených Západem. Žádného konkrétního příslibu ze strany Pekingu se ale EU nedostalo.