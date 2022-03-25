ЩОДНИК, ЧАСТИНА 3, 23 березня 2022 р.:

Ми ​​усвідомили, що почалася справжня війна, яка приносить смерть, горе, руйнує міста та людські долі. Стали надходити повідомлення про жінок і дітей, які тікають від війни з країни. Стали з'являтись новини про те, що країни Європи відкривають кордони для наших співвітчизників. І після чергового жорстокого бомбардування міста ми вирішили виїхати з країни.

Чехію обрали невипадково, тут давно живуть наші друзі. Ця країна прийняла нас дуже добре. Від самого кордону привітні люди всіляко намагалися допомогти. У Празі ми забронювали маленький номер уготелі і вперше за багато днів заснули в тиші. Наступного дня я зателефонувала на гарячу лінію допомоги людям, які втекли від військового конфлікту в Україні, і мені пояснили, як діяти далі. Ми поїхали до Конгресу холу для оформлення документів. Була велика черга і влада виділила додаткові автобуси, які відвезли нас до міста Іглава. Там волонтери допомогли заповнити документи на подання візи та оформлення медичної страховки. Все це зайняло кілька годин, після чого нас відвезли до Праги.

Наступного дня ми поїхали до наших друзів у маленьке та дуже гарне місто Зруч над Сазовою, які запропонували нам пожити у їхньому заміському будинку. Будинок виявився дуже затишним та теплим. У ньому є все необхідне для комфортного життя. Через три дні господарі приїхали відвідати нас. За столом ми говорили чотирьма мовами, але всі розуміли одне одного.

Щоб жити в цьому місті і мати можливість працювати, потрібно зареєструватися в місцевій раді. Вона знаходиться у старовинному замку. Там нас зустріли приємні та милі співробітники, швидко оформили необхідні документи та запропонували взяти гуманітарну допомогу.

Також ми мали нагоду отримати виплати, передбачені Урядом країни. Все це відбувається у доброзичливій атмосфері, немає черг, співробітники намагаються пояснити все та максимально допомогти.

Ми дуже вдячні всім людям, які зустрічаються на нашому шляху у Чехії, за доброзичливість, безкорисливу допомогу та посмішки. Сподіваємося, що мир прийде на нашу рідну землю і ми зможемо повернутися до своїх будинків і зробити наше місто ще кращим!