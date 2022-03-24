ЩОДНИК, ЧАСТИНА 2, 22 березня 2022 р.:

У це все ще важко повірити, але український народ уже місяць живе під вибухи бомб та ракет, під звуки сирен та спалахи градів. Наша армія відчайдушно захищає моє рідне місто Харків та інші міста, на які накинулися російсько-фашистські війська.

У кожному місті, яке зараз обстрілюють ворожі ракети, працює багато волонтерів і просто небайдужих людей.

Наша подруга, яка до війни працювала косметологом, зараз випікає близько 100 булок хліба на день і заносить їх у метро, ​​де ховаються від вибухів мами з маленькими дітьми та люди похилого віку.

Інша сім'я організувала навколо себе небайдужих людей і разом допомагають мамам із новонародженими дітьми: підвозять дитяче харчування, памперси та ліки до найнебезпечніших районів міста. Під час такої поїздки кілька днів тому загинув водій через раптовий обстріл, що почався. Нажаль, такі випадки в Україні не є поодинокі.

Людей, які готові допомагати, ризикуючи життям дуже багато. Ми знаємо лікарів, які проводять безкоштовні консультації он лайн і ведуть прийом хворих, залишаючись у себе в кабінетах. Ми знаємо підприємців, які перебудували свій бізнес і почали виготовляти бронежилети, шити теплий одяг для солдатів, а також купують тепловізори та інші необхідні речі для наших воїнів, збирають гроші по всьому світу, щоб підтримати нашу армію та президента.

Відділення пошти перебудували свою роботу та налагодили в них видачу гуманітарної допомоги для всіх, хто потребує. У місті працюють уцілілі аптеки, супермаркети (їхні адреси щодня змінюються та вказуються на міських сайтах).

Будинок моєї подруги розташований на північній околиці міста, яка прийняла перші удари російських ракет і продовжує зазнавати нескінченних обстрілів з ворожих територій. Чимало жителів виїхали, віддавши ключі від квартир сусідам. З дозволу господарів у цих квартирах живуть та працюють наші снайпери, яких усіляко підтримують місцеві жителі.

Кожна людина, яка залишилася в місті, допомагає як може. Хочеться вірити, що поки що у нас є такі люди – український народ непереможний!