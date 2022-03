Novým šéfem Českých drah by se měl stát Michal Krapinec, který v současnosti vede dceřiný podnik drah ČD – Telematika. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy. Státní dopravce nyní vybírá předsedu představenstva a zároveň generálního ředitele společnosti ve výběrovém řízení, do finálového výběru se z uchazečů podle serveru vedle Krapince dostali ještě Michal Sládek a Bogdan Heczko. Nového šéfa drah, který ve funkci nahradí v únoru odstoupivšího Ivana Bednárika, by ve čtvrtek měla volit dozorčí rada podniku.

České dráhy vyhlásily výběrové řízení na nového šéfa v únoru. Mezi požadavky byly kromě ekonomických, právních nebo obchodních znalostí například manažerské zkušenosti ve společnosti s více než 250 zaměstnanci. Podle dřívějších informací serveru E15.cz se do soutěže přihlásilo kolem deseti uchazečů. Výběr kandidátů má na starosti komise složená z předsedy dozorčí rady ČD Miroslava Zámečníka, dále místopředsedkyně rady a náměstkyně ministra dopravy Lenky Hlubučkové, nového politického náměstka ministra dopravy Tomáše Vrbíka, předsedy Výboru pro audit ČD Tomáše Vyhnánka z ministerstva financí a psychologa Radvana Bahbouha.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zatím výběr nového šéfa drah nekomentoval. „Z výběrového řízení musí vzejít silný manažer, který stabilizuje hospodaření Českých drah. Zároveň bude jeho úkolem vypořádat se s majetkovými vztahy, nastavit efektivnější strukturu řízení celé skupiny ČD. Zvýšit se má také kvalita poskytovaných služeb národního dopravce,“ řekl dříve ministr. Konkrétní nebyl ani předseda dozorčí rady Zámečník.

Vítězný uchazeč nahradí v čele společnosti Ivana Bednárika. Ten v polovině února rezignoval, důvody odchodu z čela společnosti nekomentoval s vysvětlením, že jsou mezi ním a radou. Zároveň však uvedl, že má výhrady vůči úsporám, které vláda při podnikovém hospodaření žádala. Bednárik byl šéfem ČD od prosince 2020, kdy v čele společnosti nahradil Václava Nebeského. Předtím Bednárik vedl ČD Cargo. V současnosti dráhy dočasně vede z pozice místopředsedy představenstva Michal Kraus.

Skupina České dráhy, zahrnující osobního i nákladního dopravce a další dceřiné podniky, předloni hospodařila se ztrátou 4,1 miliardy korun. V prvním pololetí loňského roku skončila ve ztrátě 217 milionů korun. Skupina zaměstnává kolem 23 500 lidí.