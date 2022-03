Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) žádá vládu o opatření proti ruskému oligarchovi Olegu Děripaskovi, který by získal díky podílu ve firmě Strabag část výnosů ze stavby metra D v Praze. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Děripaska má údajně blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Od roku 2018 je proto na americkém sankčním seznamu a letos po ruském útoku na Ukrajinu uvalila na Děripasku sankce také Velká Británie. Děripaska je však jedním z mála ruských oligarchů, kteří vyzvali k ukončení bojů na Ukrajině a mírovému řešení konfliktu. Reakci ministerstva financí ČTK zjišťuje.

Pražský dopravní podnik (DPP) loni podepsal smlouvu se sdružením společností Subterra, Hochtief, Strabag, Hochtief Infrastructure a Ed. Züblin AG na stavbu prvního úseku trasy metra D za 13,75 miliardy korun. V rakouském Strabagu má podíl i Děripaska, což podle Seznam Zpráv vadí vedení hlavního města. „Ani za nouzového stavu ale nemůže město jako veřejný zadavatel zasáhnout do již vysoutěžené zakázky s podepsanou smlouvou, protože by šlo o nezákonný postup. Vláda nicméně může přijímat opatření a měla by, je na to nejvyšší čas,“ řekl serveru Hřib.

„Zákony nám neumožňují nikoho ze zakázky vyloučit kvůli postojům jednoho z akcionářů," řekl serveru k zapojení Strabagu do zakázky na metro generální ředitel DPP Petr Witowski. Město je ale podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) připraveno konat v případě, že by vláda přijala sankce proti oligarchům. "Jakmile se tak stane, jsme ve spojení s dopravním podnikem a advokáty, abychom byli schopni rychle reagovat,“ řekl.

„Apeloval jsem na ministerstvo financí a na vládu, aby záležitost ruských oligarchů a neprůhledných vlastnických vztahů začala intenzivně řešit. Ruku v ruce to ale musí také začít efektivně řešit EU. Praha a další evropská města nemohou sloužit jako útočiště pro oligarchy, kteří podporují putinovský režim, který páchá válečné zločiny na Ukrajině,“ doplnil pražský primátor.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve médiím řekl, že by česká vláda mohla navrhnout rozšíření sankčního seznamu Evropské unie. Vláda také podle něj uvažuje o tom, že by odstřihla od veřejných peněz některé rizikové ruské firmy.

Reakce vlády musí být podle pražského primátora co nejrychlejší. „Příklady ze zahraničí totiž ukazují, že lidé ze sankčních seznamů své majetky přesouvají například do svěřeneckých fondů, účelově přepisují na své příbuzné nebo jinak ukrývají,“ uvedl dnes na twitteru. „Je také třeba hledat cesty, jak tento majetek alespoň dočasně využít, a to například i pro mírnění následků ruské invaze na Ukrajině. Nemovitosti by se daly například využít pro posílení ubytovacích a školských kapacit. V metropoli bychom to v současné chvíli velmi ocenili,“ doplnil Hřib.