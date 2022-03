Uprchlíci dostanou více času na podání přihlášek na střední školy. Původně totiž skončil termín s příchodem března, ukrajinští studenti se ale budou moci hlásit až do 5. dubna, u nematuritních oborů dokonce ještě o tři dny déle. Obě lhůty mají podle ministerstva školství platit v případě přihlášek pro příští školní rok. Prodloužení termínů schválila ve středu vláda, potvrdil ministr školství Petr Gazdík (STAN).

„Vláda schválila speciální zákon, který umožní přístup ke vzdělávání žákům a studentům z válkou zasažené Ukrajiny. Zákon nyní poputuje kolegům do Parlamentu. Věřím, že projde v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo ke zbytečným průtahům,“ oznámil ministr na Twitteru.

Většina uprchlíků, která do Česka utekla z Ukrajiny před válkou, má potíže s doklady či potvrzením o školní docházce. Protože se balili narychlo a vysvědčení s sebou nemají, bude jim stačit u přijímacích zkoušek na střední a vyšší odborné školy předložit čestné prohlášení, které doklady z předchozích škol nahradí.

Více času budou mít ukrajinští studenti také na zkoušky. Na vypracování písemné části testu jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky se jim navýší o čtvrtinu. Kvůli jazykové bariéře se standardně zahraniční studenti obejdou bez testů z české jazyka a literatury, kterou nahrazuje pohovor. Slovní úlohy jsou ale také v matematice, kterou už budou muset absolvovat a to už jim může podle Kristýny Titěrové ze společnosti META, která se věnuje začleňování studentů z ciziny do českého školství.

„Jde o problém, na který upozorňujeme dlouhodobě. Ve slovních úlohách jsou dvojité zápory, jsou složitě formulované a nerozumí jim ani cizinci, kteří se česky už nějakou dobu učí,“ popsala HN Titěrová. Jednoduché ale není ani je do cizích jazyků přeložit. „Je třeba pochopit matematickou logiku, ty překlady by musely být ověřené, že opravdu mají stejný význam jako v českém jazyce,“ dodala.

Vláda současně řešila také mateřské a základní školy, ve kterých bude potřeba pro ukrajinské děti zajistit místo. Děti uprchlíků z ukrajiny by mohly chodit do dětských skupin. Na jejich provoz bude podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) přispívat stát.

U dětí, které budou chtít rodiče zapsat do klasických mateřských škol, bude místo podle spádu. V případě, že ředitelé spádových škol nebudou mít pro uprchlíky školou povinné volné kapacity, musí se obrátit na zřizovatele, který místo najde v jiné škole. Pokud se ani to nepodaří, má se obrátit na krajský úřad, který pak stanoví náhradní školu. V případě potíží by se kraj měl obrátit na ministerstvo, které vybere školu v jiném kraji.

„Není potřeba, aby zřizovatel, krajský úřad nebo ministerstvo vedlo o tomto řízení, může činit i neformální jednání, podstatné však je, aby ‚určená‘ škola byla v nejlepším zájmu dítěte, respektive rodiny dítěte. Zároveň je nutné přihlížet k místu pobytu cizince, to znamená určená škola musí být v přiměřené dojezdové vzdálenosti od místy pobytu žáka cizince,“ píše se v dokumentu. Určená škola by mohla uchazeče odmítnout pouze v případě, že volné kapacity nemá.

Ředitelé škol základních, středních i vyšších odborných škol budou také na nezbytně nutnou dobu moci upravit, jak a co se budou ukrajinské děti učit. Vysoké školy by podmínky přijetí pro uprchlíky mohly určovat individuálně. Návrh se bude projednávat ve Sněmovně zrychleně v legislativní nouzi. Platit by měl ode dne vyhlášení do 31. března 2023.