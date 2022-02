Opatření proti šíření koronaviru se v Česku postupně rozvolňují. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že od dubna budou platit jen některá opatření týkající se nošení respirátorů. Po zrušení omezení pro vstup do restaurací z minulého týdne skončilo v pátek i pravidelné testování ve školách a firmách. Od soboty se také změnila pravidla pro karantény a izolace a omezení platící na hromadných akcích.

Přinášíme přehled opatření, která ještě platí.

Žádná karanténa a izolace 7 dní

Po rizikovém kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem už není nutné jít do karantény. Končí také trasování kontaktů nakažených hygienickými stanicemi. Lidé, kterým vyjde pozitivní test, ale nadále musí do izolace, která se navíc prodlužuje z pěti dní na sedm.

U lidí bez příznaků bude izolace po těchto sedmi dnech automaticky končit. Pokud dotyčný i po týdnu příznaky má, izolace mu končí až dva dny poté, co bude bez nich. Lidé, kteří budou mít opakovaně pozitivní PCR test za kratší dobu než 30 dní, do izolace nebudou muset.

Pro zdravotnická zařízení a zařízení pro ústavní výchovu dětí také končí možnost využívat pracovní karanténu. Tu organizace využívaly pro lidi, kteří měli rizikový kontakt, například nakaženého člena domácnosti. Takoví zaměstnanci se testovali každý den a po pozitivním testu zůstávali doma v izolaci.

Preventivní PCR testy

Očkovaní a děti mají stále nárok na pět preventivních PCR testů měsíčně, které jim budou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní mohou test zdarma získat jen se žádankou od lékaře nebo hygieny.

Od začátku března mají nicméně testy zdarma skončit. Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu po jednání vlády řekl, že je logické, že stát nebude preventivní testy dál platit, pokud nikde nevyžaduje, aby se s nimi lidé prokazovali. Ministr Válek ve čtvrtek uvedl, že bude ještě jednat se zdravotními pojišťovnami o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně. Upozornil ale, že vydání takového opatření je možné jen v případě, že bude schválena novela pandemického zákona. Ta nyní čeká na podpis prezidenta.

Hromadné akce a respirátory

Na hromadné akci může být nově až 500 lidí namísto stovky, pokud její účastníci stojí. Kapacita se zvýšila i u akcí, na nichž účastníci sedí, kterých se nadále smí účastnit tisíc diváků. Pokud má daný prostor větší kapacitu, může se nově využít navíc polovina míst do využití maximální kapacity daného prostoru. U akcí, které se konají například v prostoru s kapacitou pro dva tisíce sedících účastníků, tak nyní může být zaplněno až 1500 míst.

Respirátor je nadále nutné nosit ve všech vnitřních prostorech i venku, pokud je v místě více než 30 osob a nelze od nich udržet vzdálenost 1,5 metru.

Povinnost zakrýt si ústa a nos respirátorem bude podle vyjádření členů vlády zřejmě posledním opatřením, které zůstane v platnosti nejméně do dubna. Podle ministra Válka by nošení respirátorů mohlo být od dubna povinné jen v menší míře, zejména by ho zachoval v hromadné dopravě.

Firmy, školy a restaurace

V uplynutém týdnu proběhlo poslední testování ve školách a firmách. Podle ministerstva zdravotnictví tak jde o další zmírňování protiepidemických opatření, které má postupně vést ke stejnému přístupu k nákaze koronavirem jako k ostatním respiračním nemocem.

Od 10. února také skončila povinnost prokazovat se potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v restauračních zařízeních nebo službách. Zrušilo ji rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.