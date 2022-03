Proslulá americká zpěvačka Billie Eilish na konci loňského roku prohlásila, že sledovala od svých jedenácti let intenzivně pornografii. Ta jí prý doslova „zničila mozek“, mladá zpěvačka podle svých slov kvůli násilnému obsahu trpěla nočními můrami a komplikované pro ní bylo i pozdější navazování vztahů. A možné celoživotní následky pro děti se snadným přístupem k pornografii potvrzují i odborníci.

Například podle sexuoložky Petry Sejbalové jsou přitom nezdravé návyky z videí, která mají se skutečným životem pramálo společného, snadno řešitelné. Klíčem k tomu je podle ní posílení sexuální výchovy ve školách, vzdělání totiž působí preventivně. „Dítě bez dostatečných informací o sexu si myslí, že to, co v pornografii vidí, je normální sexuální život. Důležité je děti učit o vlastní sexualitě, aby poznaly rozdíl mezi tím, co je správné a co ne. V neposlední řadě je třeba naučit je také tomu, co za nástrahy je na internetu a sociálních sítích může potkat,“ říká v rozhovoru pro HN primářka Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno.

HN: Je podle vás sexuální výchova na školách dostatečná?

Do ordinace se mi kvůli různému problémovému sexuálnímu chování dostává stále více mladších a mladších dětí, a to ve stále větším množství. A zjišťuji, že děti dostatečnou sexuální výchovu nemají. Naopak mají neuvěřitelné množství informací z internetu a sledování pornografie. Ty děti ve svém věku běžně znají množství patologických sexuálních praktik , ale nevědí třeba, co je to menstruační cyklus. Dělala jsem přednášky na školách, kde jsem dostávala anonymní dotazy na velmi raritní formy sexuálních deviací. Ale při kontaktu s dětmi je vidět, že netuší základní informace. Jedná se zejména o chlapce. Děti mají daleko větší informace o sexualitě lidí, ale zcela nesprávných.

HN: Kdy je ten ideální věk, kdy by se o sexu mělo začít mluvit a učit?

To bychom měli rozdělit na dvě části. Zdravotní sexuální výchova by měla být před nástupem puberty, aby děti věděly, co je v následujících měsících a letech čeká, co se bude dít s jejich tělem. Aby třeba děvčata nebyla zaskočená z menstruace. Některá ani nevědí, že něco takového existuje, a pletou si to se zraněním. Aby se děti naučily základní hygienické návyky a podobně. To je zdravovědná, klasická sexuální výchova.

HN: A ta druhá část?

V poslední době se setkáváme s nástrahami internetu, sociálních sítí, před kterými výuka moc nevaruje, pokud vůbec. Děti je před tím ale potřeba chránit. Na sociálních sítích může dítě komunikovat s „dětmi“, ale děti to nejsou, jen se za ně dospělí vydávají. Známe řadu případů, kdy se zejména dospělí muži vydávají za jedenáctileté dívky či chlapce a chtějí se „kamarádit s vrstevníky“. Posléze ale po nich chtějí intimní informace a děti jsou pak zcela vydány všanc těmto manipulátorům a online agresorům, kteří se snaží nejčastěji získat jejich intimní fotografie, videa. Když je získají, mohou pak dítě vydírat a to pak posílá další a další snímky.

