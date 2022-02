Návrh letošního státního rozpočtu, kterým se v pátek začala zabývat sněmovna, se dá popsat jednou větou jako zodpovědné protiinflační vládnutí bez zvyšování daní. Poslancům to v úvodu dnešního prvního čtení řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Řekl, že vyšší inflace sice do rozpočtu přinese proti plánu víc peněz, například na sociálním pojistném nebo na dani z přidané hodnoty, ale současně bude znamenat i vyšší výdaje. Půjde například o mimořádné zvýšení důchodů plánované k červnu.

Premiér Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu na letošek za úsporný a protiinflační. Šetřili jsme na státu, na provozu a na zbytečných výdajích, řekl.

Prezident Miloš Zeman dodržel svou zvyklost a dorazil do poslanecké sněmovny, aby se vyjádřil k návrhu státního rozpočtu. Ještě před projevem chvíli poseděl v předsálí, kde se s ním přišli pozdravit poslanci z opozičních hnutí ANO a SPD. Zeman s většinou prohodil pár slov. Za prezidentem se zastavil i premiér Petr Fiala (ODS). Zeman mu avizoval, že rozpočet podrobí „přátelské kritice.“

„Státní rozpočet, jak všichni dobře víme, není záležitost účetních, ale ekonomů,” začal Zeman svůj proslov. „Každý z ekonomů by měl přiznat barvu a říci k jaké ekonomické škole se hlásí,“ pokračoval. Zeman zmínil, že se hlásí ke keynesiánství. „V okamžiku ekonomické deprese má nastoupit fiskální expanze a tedy i deficitní rozpočet. V době konjunktury má být rozpočet restriktivní a to aby byl nejen vyrovnaný, ale aby byl přebytkový a mohly se splácet dluhy,” řekl prezident.

Podle Zemana by měl být rozpočet v této fázi zaměřen na splácení minulých dluhů, které zde nepochybně byly. „Já tyto dluhy vůbec nekritizuji,” zmínil. „Chtěl bych se pokusit vládě pomoci s tím, jak dluhy splácet. Pokud mé, jako vždy geniální nápady, odmítnete, tak si řeknu s Jackem Nicholsonem - alespoň jsem to zkusil,“ glosoval.

Podle Zemana není rozpočet prorůstový ani protiinflační, ale proinflační. „To je přátelská kritika,“ uvedl Zeman. Podle prezidenta by bylo cestou rušení daňových výjimek. „Za každou daňovou výjimkou stojí nějaká lobbistická, někdy až mafiánská skupina,“ zmínil.



Poslance vyzval k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob. Příjmy státního rozpočtu by se tak zvýšily o 90 miliard korun, uvedl.

„Kdybych chtěl následovat Tomia Okamuru, tak bych tady během sedmi hodin rozebíral 173 daňových výjimek,“ uvedl Zeman s odkazem na obstrukce a mnohahodinové projevy předsedy SPD. Zeman pochválil vládu za snížení objemu pro obnovitelné zdroje o 8 miliard.

Zeman zkritizoval vládní plány na zmrazení plateb za státní pojištěnce. „Souhlasím s názorem, že je třeba šetřit. Bylo tady heslo, soudruzi, musíme šetřit, ať to stojí, co to stojí. Úprava státních pojištěnců je příklad tupého škrtu,“ řekl prezident. Podle Zemana hrozí zhoršení zdravotní péče. „Tento návrh za cenu ušetření ubohých 14 miliard dosáhne obecné naštvanosti všech, kdo onemocní,“ varoval.

Rozpočet by však prezident nevetoval. Uvedl to na dotazy novinářů po svém proslovu.

Nová pětikoaliční vláda předložila svůj návrh rozpočtu se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než činil původní návrh bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Protože Česko nemá od ledna schválený státní rozpočet, hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Rozpočtové kapitoly dostávají pouze poměrnou část peněz. „Všechny resorty dostaly tolik peněz, kolik chtěly. Neexistuje překážka, aby stát plnil své funkce,“ ujistil Stanjura. Některé potíže vyplývající z tohoto stavu, které popsal jako drobné, se podle něj podařilo vyřešit.

Stanjura ve svém projevu také upozornil na to, že navržené běžné výdaje rozpočtu, tedy celkové výdaje bez peněz na investice, jsou vyšší než celkové příjmy státního rozpočtu. Běžné výdaje představují 1690 miliard, výdaje na investice 203 miliard. Stanjura varoval před tím, že tento stav už se nesmí opakovat, protože pak by stát musel všechny investice financovat na dluh.