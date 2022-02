Za každou fotografií je příběh. Organizátoři fotografické soutěže Czech Press Photo to vědí, a proto se rozhodli uspořádat komentované prohlídky vítězných a dalších vybraných fotografií 27. ročníku soutěže. Tou první bude zájemce provádět společně s manažerem soutěže Danem Maternou vítěz hned dvou kategorií posledního ročníku, fotograf vydavatelství Economia Lukáš Bíba. Prohlídka začne 14. února v 16:30 v Národním muzeu.

„Zájemci uvidí spoustu skvělých novinářských fotografií od stylizovaných portrétů po jedinečné okamžiky z olympiády v Tokiu. Já se návštěvníkům budu snažit popsat, jak vznikaly moje fotografie La Putyky i zákulisí běžného denního zpravodajství,“ popisuje Bíba, jehož snímky vyhrály v kategorii Reportáž a Umění a kultura.

Bíba poslal do loňského ročníku soutěže celkem 36 snímků ve čtyřech sériích: Cesty, Křišťálový glóbus, 25 tisíc křížů a Druhá a třetí vlna. Nakonec nominaci proměnily všechny.

Série Druhá a třetí vlna ukazuje vyčerpané zdravotníky v nemocnicích a vyhrála v kategorii Reportáž. Soubor 25 tisíc křížů, v němž Bíba připomíná pietní akci na pražském Staroměstském náměstí, pak ve stejné kategorii získal třetí místo. Kategorii Umění a kultura vyhrála série Cesty, zatímco Křišťálový glóbus obsadil bronzovou příčku.

Finanční odměnu, kterou za sérii snímků s názvem Druhá a třetí vlna získal, věnoval Bíba tento týden právě zdravotníkům, a to skrze projekt Energii lékařům. „Strávil jsem s lékaři a zdravotníky mnoho desítek hodin a ta cena je i jejich. Proto jsem se ji rozhodl darovat,“ vysvětluje, proč vybral zrovna tento projekt. „Jsem si vědom, že se nejedná o závratnou částku, ale snad jim to aspoň trochu pomůže,“ dodává Bíba. Symbolický šek na 10 tisíc korun si v galerii Czech Photo Centre ve středu převzal zakladatel projektu Energii lékařům Jan Lukačevič z Akademie věd ČR.

Komentované prohlídky výstavy Czech Press Photo budou probíhat každý měsíc. 21. března provede zájemce fotkami držitel ceny Fotografie roku 2021 Petr Topič z vydavatelství Mafra a poté (11. 4.) i vítěz kategorie Sport Roman Vondrouš z ČTK a na závěr (23. 5.) Petr Mlch, předseda poroty Czech Press Photo a šéfredaktor fotobanky ČTK. Výstava bude v Národním muzeu k vidění až do konce května, a to každý den od 10 do 18 hodin.