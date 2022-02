Sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ pořádá ve čtvrtek 10. února konferenci k výročí 30 let internetu v České republice. Formou diskusních panelů připomene začátky internetu v ČR, a to jak probíhal přerod vědecké v sociální síť. Účastníci konference zhodnotí aktuální směřování a výzvy správy internetu a nahlédnou do digitální budoucnosti.

Konferenci na Fakultě strojní ČVUT on-line zahájí v 9:30 jeden z tvůrců internetu Vint Cerf. Zúčastní se také rektor ČVUT Vojtěch Petráček, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), zakladatel sdružení CESNET a hlavní iniciátor prvního připojení Jan Gruntorád i současný ředitel sdružení CESNET Jakub Papírník. Na akci promluví i eurokomisařka Věra Jourová. Setkáním bude provázet šéfredaktor portálu Lupa.cz David Slížek.