K online platformám pro mladé lidi se váže řada problémů. „Souvisí to hodně s digitální závislostí. Nejmladší generace alfa je socializovaná ve stoprocentně digitálním prostředí, aniž by ji někdo naučil o bezpečném pohybu v online prostoru,“ říká šéfredaktorka Page Not Found Apolena Rychlíková. Podle ní je nejhorší, že servery jako Discord jsou mizogynní a normalizují násilí.

„Stírá se tam prostor mezi online a offline násilím. Lidé si neuvědomují, že tam spoluvytváří prostředí, ve kterém je úplně normální třeba tajně natáčet svoji přítelkyni při sexu, a je to tam houfně přijímané desítkami tisíc lidí,“ upozorňuje novinářka, která o problematice serverů, jako je Discord, pravidelně informuje.

Rychlíková vysvětluje, že jsme „trošku zaspali“ a s vývojem digitálních technologií „nešla ruku v ruce“ výuka o digitální bezpečnosti. „Přednášela jsem nedávno na gymplu v Táboře a jediný, kdo tam byl v šoku z toho, co říkám, byly paní učitelky. To dobře vykresluje tu generační propast. Často mi i rodiče říkají, že tomu sami vůbec nerozumí a jak pro ně moje texty byly šokující a že ‚naběhli na děti a začali jim projíždět mobily‘. Člověk si myslí, že se na internetu dětem nic moc stát nemusí, ale to není pravda,“ upozorňuje.

Ve Skandinávii a dalších zemích, které byly „pilotními testovacími zeměmi pro digitalizaci“, se podle ní nyní hodně diskutuje o mobilech, sociálních sítích a o tom, jak to u dětí omezit. „Všímají si tam právě dopadu v oblasti duševního zdraví a dopadů na závislosti a na závislostní chování. A to je něco, co se tady v Česku vůbec neřeší. My se tváříme, že pětileté dítě s mobilem, které hraje hru, je úplně v pohodě. O starších dětech ani nemluvě,“ vysvětluje novinářka.

V zahraničí situaci ohledně online platforem sledují podle Rychlíkové „všechny velké deníky“, jde o běžnou součást jejich agendy. „Média u nás o tom spíš informují z nějakého technologicko-ekonomického hlediska – jak ty platformy fungují, jak se daní, nebo ze společenského, jak nás ovlivňují v každodennosti. Nezajímá je to jako strukturálně ekonomický společenský fenomén, který s sebou přináší celou řadu nových otázek a výzev,“ dodává s tím, že je podle ní důležité na tuto problematiku uplatňovat investigativní novinářské postupy.