Silné sněžení komplikuje dopravu na horách. Silničáři kvůli tomu v neděli odpoledne uzavřeli silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska pro nákladní dopravu. Omezení potrvá minimálně do pondělního odpoledne. Pokud se naplní výstraha meteorologů, tak se uzavírka pro kamiony prodlouží, řekl v neděli odpoledne Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Uzavírka silnice není v posledních letech výjimkou. Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se pro kamiony s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Řidiči tak musí zvolit objížďku přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou. „Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ dodal Bark.

Pro kamiony nad šest tun je zavřená také silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku, kterou silničáři nesolí a je pro ně obtížně sjízdná. Řidiči kamionů musí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by v průběhu 24 hodin mělo připadnout na horách dalších 10 až 30 centimetrů sněhu, ojediněle i půl metru. Na horách v Libereckém kraji za neděli připadlo zatím zhruba 10 centimetrů.

Podle Barka mohou mít řidiči problémy v horách zejména na neudržovaných úsecích. Na některých vozovkách leží vrstva sněhu, jež má i 30 nebo 40 centimetrů. „Tam, kde to jde do deště, tak to povoluje, tvoří se díry a je to s obtížemi sjízdné,“ dodal. Teploty jsou v horách mezi jedním a minus třemi stupni Celsia.

Cestu do hor na severu Čech komplikuje také silný vítr a místy se mohou tvořit sněhové jazyky nebo i závěje. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu pro Liberecký kraj vítr může dosahovat v nárazech rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů.