Po středečním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) převládl mezi řadou provozovatelů restaurací mírný optimismus. Podle soudu bylo totiž vládní nařízení, které lidem dávalo za povinnost prokazovat očkování proti covidu nebo prodělanou nemoc před vstupem do těchto zařízení, nezákonné. Předseda senátu NSS Petr Mikeš jej proto zrušil. Zároveň uvedl, že rozsudek nabyde účinnosti až 9. února. Do té doby proto platí, že hospodští a obsluha musí v kontrolách pokračovat. Těch však od středy výrazně ubylo.

Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků je totiž třeba vzít v úvahu, jak společnost čte vyjádření soudu. „V novinách jsme viděli titulky, že kontroly už nejsou potřeba. Většina gastronomického trhu proto s nimi skončila v ten samý den,“ poznamenal. Vláda navíc ještě ve středu rozhodla, že kontroly už znovu nezavede – a za týden zruší povinné prokazování se i třeba na kulturních či sportovních akcích.

I mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob zdůrazňuje, že do 9. února jsou – tak jako doposud – restauratéři a další provozovatelé služeb povinni hosty kontrolovat. „Stejně tak mohou hygienici hlídat, jak jsou ze strany podnikatelů tato nařízení dodržována,“ varoval. Podle Kastnera se ovšem nyní vládní nařízení a realita výrazně rozcházejí. „Formálně je sice ono datum stanoveno na 9. února, v praxi už ale kontroly skončily.“

Kastner v tomto směru dále připomíná, že poslední verdikt soudu způsobil další prohloubení obrovské krize důvěry podnikatelů ve vládní opatření. Podle něj je tak možné, že i kdyby vláda současné nařízení prodloužila či jej nahradila novým, nikdo by ho už nerespektoval. „Kabinet to asi chápe a nemohl tak teď ani rozhodnout jinak,“ tvrdí.

V Česku je navíc dost podniků, které vládní nařízení ignorují už po řadu měsíců. Vyplynulo to i z nedávného průzkumu HN v pěti desítkách restaurací v Praze a okolí či v Pardubicích, v němž čtvrtina z nich potvrzení o očkování ani tehdy nekontrolovala. Kdo by chtěl jít na jistotu, má navíc k dispozici webové stránky nebo skupiny na sociálních sítích, kde si lidé sdělují názvy podniků, kde je snadné se najíst či posedět s přáteli bez nutnosti mít platné doklady v aplikaci Tečka.

Provozovatelé hospod a restaurací, kteří budou certifikát dál vyžadovat, přitom nyní může čekat i častější spor s hosty. Jak popsal pro HN anonymně provozovatel baru v Olomouci, už před rozhodnutím NSS se potýkal s lidmi, kteří se certifikátem odmítli prokazovat a argumentovali tím, že to po nich nikdo nemůže chtít, jelikož je to nezákonné. „Pokud někdo takový dorazí dnes nebo zítra, už jen těžko mu to budu vyvracet,“ poznamenal.

Soud ve středu zrušil část opatření ministerstva zdravotnictví z 29. prosince loňského roku. Nutnost prokazovat se Tečkou nyní platí jen pro ty, kteří vykazují příznaky onemocnění. V platnosti zůstává povinnost nosit v uzavřených prostorách respirátory či nanoroušky.