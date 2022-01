Mimořádná šance zbavit se mnohdy vysokých a letitých dluhů vůči státním a veřejnoprávním podnikům a institucím, kterou lidem dává až do pátku 28. ledna takzvané milostivé léto, se bude opakovat. Shodli se na tom představitelé pěti stran vládní koalice. Tříměsíční výjimečná akce, která začala 28. října, bude mít reprízu letos na podzim.

Dlužníci tak budou mít opět možnost zbavit se svých závazků pouhým splacením základního dluhu plus zaplacením poplatku exekutorovi. Ten teď činí 908 korun, ve druhém kole ale o něco vzroste. Veškeré další poplatky a penále, tedy takzvané příslušenství dluhu, jež často tvoří jeho násobek, akce maže.

„Je to shoda celé vládní koalice, novela exekučního řádu, která bude opakování milostivého léta zahrnovat, se už na ministerstvu spravedlnosti píše. Chtěli bychom ji ve spolupráci s hnutím ANO schválit ve zrychleném projednávání, jednám o tom s Patrikem Nacherem, který byl pod milostivým létem spolupodepsán. Věřím, že se domluvíme,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a jeden z autorů akce Marek Výborný.

Koalice by podle něj chtěla stihnout schválit novelu tak, aby platila od 1. července. Milostivé léto 2 by ale mělo začít až od 1. září. „Je to i kvůli dovoleným, třeba právě na exekutorských úřadech. Chceme začít až po létě a akce bude opět trvat tři měsíce, tedy do konce listopadu,“ řekl Výborný.

„Nyní využijeme únor a březen k vyhodnocení dat ohledně první fáze akce, která nám dodá Exekutorská komora. A budu skutečně rád, když se druhá etapa od září stihne,“ potvrdil i ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Důvodů k opakování je podle Výborného několik. „Nikdo jsme netušili, že se budeme měsíc zabývat přístupem zdravotních pojišťoven, z nichž některé nechtěly považovat penále za příslušenství, jež se v milostivém létě odpouští. Někteří exekutoři to navíc dodnes nerespektují, nebo vymýšlí kličky a fígle typu rozdělování jistiny, tedy základního dluhu na dvě části, aby si mohli dvakrát účtovat odměnu,“ uvedl Výborný, podle něhož také dlužníci od některých exekutorů těžko zjišťovali výši základního dluhu.

Byrokratické průtahy tak podle Výborného způsobily, že řada dlužníků akci nestihla. „A do toho ještě přišla energetická krize a násobně vyšší složenky za energie, což jsme dopředu také netušili.“

Nejdůležitější důvod pro reprízu je však podle poslance pozitivní. „Začala se připojovat řada soukromoprávních věřitelů, jako například Air Bank či Home Credit. Uvědomili si, že aspoň dostanou zaplacený základní dluh, takže se jim to nakonec vyplatí.“

Někteří kritici ale záměru vyčítají, že jeho opakování podlomí platební morálku vůči státním institucím. „To skutečně nelze vyloučit, ale právě proto věc nechceme odkládat,“ reagoval Výborný a ujistil, že třetí milostivé léto už v plánu není. „I když použijeme onen biblický příměr, tak i tehdy to bylo jen jednou za 49 let,“ poznamenal.

Rozšíření akce na státní instituce, které si své dluhy vymáhají samy jako daňové a správní exekuce (například Česká správa sociálního zabezpečení), Výborný odmítl. „To bychom museli otevřít daňový řád a další zákony, v tomhle balíčku to nejde. Chápeme ale, že je to jistá míra nespravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti už proto oslovilo ministerstvo financí a další resorty a budou připravovat širší novelu na tyto exekuce s účinností někdy v roce 2023,“ řekl.

Jakési budoucí milostivé léto jen pro správní a daňové exekuce se však podle něho už bude týkat jen asi 10 procent dlužníků vůči státu. „Devadesát procent jde přes soudní exekutory,“ dodal.

V teď plánované podzimní podobě milostivého léta je však možné počítat s vyšší odměnou pro exekutory. „Nynějších 908 korun je nedostačujících, budeme jednat s Exekutorskou komorou o zvýšení, které ale nebude vyšší než dvojnásobek dnešní sumy,“ poznamenal Blažek.

První verzi akce podle prvních odhadů využily nejvýše desítky tisíc lidí, celkem se však mohla týkat statisíců dlužníků. Celkem bylo podle údajů Exekutorské komory na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711 900 dlužníků.