Expremiérův syn Andrej Babiš mladší měl spíš politické zájmy, než že by mu skutečně záleželo na vyšetření jeho zavlečení na Krym a na Ukrajinu. Je to jeden z důvodů, kterým státní zástupce vysvětluje, proč zamítl stížnost advokáta Babiše juniora na nedávné – již druhé – odložení kauzy jeho údajného únosu.

V dokumentu, který mají HN k dispozici, dozorující žalobce z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 dává za pravdu policii, že další vyšetřování už nemá smysl. Podle ní jsou trestní oznámení podaná juniorem, že byl před čtyřmi lety na pokyn svého otce zavlečen na Krym, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, nevěrohodná. Podezření z trestných činů se podle detektivů ani podle žalobce neprokázala.

Politické zájmy Babiše mladšího vyvozuje státní zástupce Jan Vychyta z faktu, že v době vrcholící kampaně před parlamentními volbami loni na začátku října říkal policii i médiím, že chce s policií spolupracovat. Souhlasil se zpracováním komplexního posudku svého zdravotního stavu a také s novým výslechem jeho psychiatričky Dity Protopopové. Obojí mělo prokázat, že netrpí duševní chorobou, o níž veřejně promluvil v minulosti jeho otec, a na Krymu byl proto „jen uklizený“. Jenže ani ne týden po volbách junior podle žalobce policii poslal dopis, že „další spolupráci odmítá, opouští Českou republiku a bere zpět svůj souhlas se zpracováním zmiňovaného znaleckého posudku“. Takové chování si proto nelze podle Vychyty vysvětlit jinak, než že „nebyl veden ani tak zájmem na objasnění věci jako zájmem politickým“.

Advokát Babiše mladšího Vítězslav Dohnal to však považuje jen za spekulaci. „Zájmem mého klienta vždy bylo domoci se spravedlnosti za příkoří, kterým musel v ČR čelit. Ztratil ale důvěru v to, že by znalecké posudky zpracované v tuzemsku mohly k řádnému objasnění celé věci přispět. Obává se spíše opaku. To samé se týká výpovědi doktorky Protopopové,“ reagoval pro HN.

Na zamítnuté stížnosti proti odložení případu si chce Dohnal ještě stěžovat u nadřízeného úřadu: „Budeme dávat podnět k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, aby postup podřízených přezkoumalo.“

Junior se na policii obrátil poprvé v lednu 2018. Poslal jí celkem tři e-maily, že je nedobrovolně na Ukrajině a předtím na Krymu. Odvézt ho tam měl na pokyn otce Petr Protopopov, manžel jeho psychiatričky, který mu zároveň dělal v té době společníka kvůli jeho údajné duševní nemoci. Babišův syn přitom tvrdil, že je zdráv a léky jsou mu podávány proti jeho vůli.

Případ vyšel najevo na podzim 2018, když syna premiéra vypátrali ve Švýcarsku, kde žije s matkou, reportéři webu Seznam Zprávy. Babiš junior jim řekl, že Protopopov jednal na přání otce. „Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda,“ sdělil.

Policie případ odložila poprvé loni v únoru s tím, že se trestný čin nestal. Znovu ho prověřovala po výpovědi samotného Babiše juniora v září, poté co se vrátil v létě do Česka.

Žalobce Vychyta k celému případu podotýká, že opakované vyšetřování neprokázalo podezření z porušení zákona. A to i přesto, že jednání Babiše staršího se podle něj „může jevit jako poměrně zarážející“. „Ačkoliv s ohledem na své postavení a materiální zdroje nepochybně měl přístup k těm nejkvalitnějším či jinak exkluzivním poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, svěřil své nemocné dítě soudně trestanému muži postrádajícímu hlubší kvalifikaci a majícímu vazby na anektovaném a okupovaném území Krymského poloostrova,“ popsal v dokumentu žalobce.

Protopopov se v minulosti zapletl do krádeží aut, později podnikal v obchodu s bicykly. Babiš starší už dříve jakékoliv podezření z únosu vlastního syna odmítl, stejně jako Protopopov. Juniora považoval za svého kamaráda a na Krym ho vzal proto, že je původem Rus a domluví se tam.

Policie podle žalobce vyhodnotila jako klíčové hlavně svědectví bývalé juniorovy přítelkyně Jelizavety M., s níž se seznámil na Krymu, a také jeho matky. Beatrice Babišová, expremiérova první žena, policii řekla, že si únos syn vymyslel. Chtěl se podle ní vyhnout blížícímu se termínu podání „depotní injekce“, jejímž prostřednictvím dostával léky na duševní potíže s dlouhodobým účinkem. Junior je opakovaně odmítal a snažil se jim vyhýbat.

Podle Jelizavety se jeho zdravotní stav i proto prý postupně zhoršoval. Léčba Babiše mladšího podle policie ale byla oprávněná. Potvrzovat to mají nejen posudky od Protopopové, která pracovala v Národním ústavu duševního zdraví, ale také závěry dvou švýcarských klinik. Policie odkazuje na posudky Švýcarů z let 2018 a 2019. Ten druhý byl zpracován kvůli možnosti výslechu juniora v kauze Čapí hnízdo v rámci mezinárodní právní pomoci. Jeho závěr byl, že jeho zdravotní stav výslech neumožňuje.

Naopak tři posudky, že je zcela zdráv, které si Babiš mladší loni opatřil v tuzemsku, policie zpochybnila. Lékaři totiž nebyli soudní znalci v oboru psychiatrie.

Žalobce odmítl také podezření juniora, že na Krymu dostával dvojité dávky psychofarmak. Získaná dokumentace o podaných lécích to podle něj nepotvrzuje.

„Nevyvstaly tak pochybnosti o diagnóze ani způsobu léčby, že by se stal jakousi obětí zvůle lékařů pracujících na politickou objednávku související s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo,“ konstatoval v dokumentu žalobce.