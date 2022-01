Dita Charanzová (za ANO) jako první Češka v historii obhájila post místopředsedkyně Evropského parlamentu. Nová vláda Petra Fialy (ODS) to podle ní bude mít během nadcházejícího českého předsednictví Evropské unie těžké, protože ODS je v EU partnerem polské strany Právo a spravedlnost. A ta doma podle kritiků potlačuje nezávislost soudů nebo médií. Čeští politici by se ale podle Charanzové měli přestat ohledně EU hádat a začít v konkrétních věcech spolupracovat. „Od toho, jaké podmínky teď nastavíme pro naši ekonomiku, se bude odvíjet budoucnost naší země,“ říká Charanzová v rozhovoru s HN o současných „zelených“ návrzích, jako je zákaz nových aut se spalovacím motorem.

HN: V evropských volbách v roce 2019 jste vedla kandidátku hnutí ANO a měla jste heslo Silné Česko. Už je tedy Česko silné?

Chci silné Česko v silné Evropě.

HN: Tak ale to heslo neznělo.

Já jsem to tak vždycky říkala.

HN: Není pro vás osobně jednodušší, že ANO už nevládne? Kdyby do Evropského parlamentu na začátek českého předsednictví přijel jakožto premiér s projevem Andrej Babiš, tak by určitě schytal velmi tvrdou kritiku. A vy byste ho musela hájit a snažit se to nějak vysvětlit.

Náplní mojí práce rozhodně nebylo řešit tady premiéra Babiše. Byla jsem zvolená, abych tady prosazovala zájmy českých spotřebitelů nebo firem. Na tom se se změnou vlády nic nemění.

HN: Nakolik je důležité, do jaké frakce europoslanec patří? Když je někdo dobrý, tak je to jedno, nebo vám větší frakce dává větší vliv? Vaše frakce je třetí největší, konzervativní frakce ECR, kam patří ODS, je šestá největší.

Je potřeba být v jedné ze tří hlavních frakcí, což jsou lidovci, socialisté a liberálové. Pokud jste z ECR, která je až šestá největší, tak máte opravdu jen velmi omezený vliv. To pak můžete komentovat, podávat pozměňovací návrhy, ale nepustí vás k tomu, abyste byl zpravodajem nějaké klíčové legislativy. Já jsem teď třeba zpravodajkou návrhu ohledně bezpečnosti výrobků, předtím to byl návrh, kde jsem vybojovala snížení cen volání napříč unií. Ale ani v mojí politické frakci to nemáme tak jednoduché jako lidovci a socialisté, kteří jsou početnější.

