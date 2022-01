Mandátní a imunitní výbor dnes podle jeho předsedkyně Heleny Válkové (ANO) doporučil Poslanecké sněmovně, aby vydala bývalého premiéra a nyní opozičního poslance Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání. O vydání požádal státní zástupce Jaroslav Šaroch kvůli vyšetřování možného dotačního podvodu v souvislosti s výstavbou areálu Čapí hnízdo. V průběhu odpoledne výbor jednal i o vydání bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS). Rozhodl stejně jako v případě Babiše.

Na jednání výboru se dostavil i státní zástupce Šaroch, kterého mohli poslanci vyzpovídat. „Nedozvěděli jsme se nic nového,“ zhodnotila Válková Šarochovo vystoupení. Sama detaily odkazem na mlčenlivost neveřejného jednání popsat nemohla.

Babiš se z jednání výboru omluvil. Zaslal písemné vyjádření na zhruba tři a půl stránky, které následně Válková přítomným poslancům přečetla. Expremiér se prý k detailům a svému postoji vyjádří při jednání sněmovny. ČTK později sdělil, že kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaná. Považuje ji za účelový pokus o svou kriminalizaci a o motivovanou snahu vystrnadit jej z politiky. Proto neshledal jako přínosnou osobní účast na jednání.

Projednávaní o Babišově vydání doprovázela i menší demonstrace před sněmovnou. Na místo dorazilo pár desítek zástupců iniciativy Chcípl PES, která žádá zrušení protiepidemických opatření. Na místě zhruba do jedenácti hodin skandovali heslo „Vydejte Babiše“. Poté se postupně rozešli.

O Babišově vydání bude Poslanecká sněmovna rozhodovat již potřetí. V předchozích dvou případech jej vydala ke stíhání. Kromě expremiéra je v kauze obviněna i jeho poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová).

Výbor po krátkém odpoledním jednání doporučil jednomyslně i vydání exprimátora Svobody v souvislosti s kauzou Opencard. Ten ještě před rozhodnutím uvedl, že o to sám výbor požádal. Svoboda, jenž Prahu vedl mezi lety 2010 a 2013, trvá na své nevině. „V minulosti jsem ocenil, že mě sněmovna nevydala, protože jsem cítil podporu ostatních poslanců a bral jsem to jako projev důvěry,“ řekl exprimátor. Dodal, že věděl, že to znamená nemožnost zúčastnit se soudu. To se později skutečně ukázalo jako nešťastné rozhodnutí, jelikož ostatní obžalované soud zprostil viny. „Očekávám, že pokud budu vydán, tak toto řízení bude urychleně dokončeno,“ prohlásil. Žádný jiný rozsudek než zprošťující neočekává.

Svobodu řeší mandátový a imunitní výbor – stejně jako Babiše – už potřetí. Nejprve jej v předminulém volebním období poslanci vydali, soud ho pak nepravomocně odsoudil ke 2,5 roku vězení. V minulém volebním období však sněmovna jeho vydání zamítla.