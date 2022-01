Hygienici budou přednostně trasovat nakažené koronavirem do 18 let a nad 65 let. Ostatním přijde SMS, aby vyplnili sebetrasovací formulář. Informaci serveru Novinky.cz ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Důvodem je očekávaný velký počet nakažených v sílící vlně epidemie způsobené variantou omikron.

„Dochází k definování prioritních skupin, které budou v případě potvrzení onemocnění covid-19 přednostně řešeny a jejich epidemiologicky významné kontakty budou dohledávány prostřednictvím telefonického hovoru v navolávacím systému,“ uvedl Jakob.

Podle něj je takový postup i v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). „Epidemiologické šetření ostatních skupin bude prováděno také pomocí sebetrasovacího formuláře, k jehož vyplnění budou osoby po potvrzení onemocnění covid-19 vyzvány cestou SMS,“ dodal.

Připravujeme podrobnosti.