Na účet hnutí STAN dorazily v průběhu loňského listopadu během pár dní téměř tři miliony korun. Dary přicházely po sto- či dvousettisícových sumách od různých firem. Řada z nich je přitom navzájem personálně propojená. Opozici vadí, že některé z těchto společností mají vlastníky vedené na Kypru, svolala proto na dnešek mimořádnou schůzi sněmovny, na které chce financování STANu řešit. Vládní koalice sice nedovolí schválit program schůze, i tak se již od rána k tématu vyjadřují opoziční poslanci. Exministr a nyní opoziční poslanec Karel Havlíček (ANO) během debaty uvedl, že jedna ze sponzorských firem se soudí se státem o miliardu korun.

Hnutí STAN již dříve uvedlo, že z jejich pohledu splňují dary všechny zákonné požadavky a také interní pravidla Starostů, která zakazují přijímat dary od firem podnikajících v neetických oborech. „Veškeré dary od právnických osob pocházejí od společností, které skutečně podnikají v Česku, zaměstnávají tu lidi a odvádějí daně,“ uvedla už dříve Lucie Krejčová, ředitelka hlavní kanceláře STAN.

Podle opozičních hnutí jsou ale dary problematické. Předseda SPD Tomio Okamura zmínil, že podle něj je obecně využívání kyperských schránek problém. „Jsou tady ‚vyčůránci‘, co chtějí ‚ošulit‘ český stát a vyvést si peníze na Kypr, kde je nižší zdanění,“ řekl. Podle Okamury by mělo vedení STAN vysvětlit původ peněz. Následně navrhl, aby poslanci dnes hlasovali o bodu, ve kterém vyzvou premiéra Petru Fialu (ODS) k odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Rovněž požaduje zřízení sněmovní vyšetřovací komise. Také předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová uvedla, že by mělo být jasné, kdo skutečně stojí za kyperskými společnostmi.

Rakušan ve sněmovně prohlásil, že všechny dary jsou na transparentním účtu a hnutí je přijalo v souladu se zákonem. „Odmítám, že bychom obdrželi peníze od zahraničních firem,“ řekl šéf Starostů. Dary zatím vracet nechce, dokud se situace neobjasní.

Na zvláštní dary upozornila před časem Mladá Fronta DNES. Server Seznam Zprávy ve čtvrtek ráno přinesl informaci, že jedna ze firem, která poslala hnutí STAN peníze, byla trestně stíhána. Konkrétně jde o společnost REMA Systém, za níž stojí trojice podnikatelů David Beneš, Karel Beneš a Ladislav Dušek.

Jména těchto tří osob byla zmiňována v souvislosti se zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v rámci rozvětvené kauzy Propag-Storm. V roce 2019 policie obvinila společnost REMA Systém i jejich majitele z daňového úniku kvůli předražené reklamě. Dušek nadále – na rozdíl od bratrů Benešů a REMA Systému – stíhaný je, a to společně s firmou Ditcom, kterou též spoluvlastní s Benešovými. Rakušan prý o trestním stíhání těchto sponzorů nevěděl.

Poslanec a někdejší ministr Karel Havlíček (ANO) zmínil, že se firma REMA, která poslala STAN 200 tisíc korun, soudí se státem o téměř miliardu korun. „Rema má otevřenou pohledávku vůči ministerstvu životního prostředí v nominální hodnotě 520 milionů. S dalším příslušenstvím to dnes už je téměř miliarda o kterou se s ministerstvem soudí,“ řekl Havlíček.