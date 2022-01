Poslanec Jan Farský (STAN) odloží svůj odlet na studijní pobyt na univerzitě v americkém Oregonu. Původně měl na stáž odjet již ve čtvrtek odpoledne, ale jak HN potvrdil, cestu odloží do doby, než vláda Petra Fialy (ODS) dostane důvěru. Hnutí ANO a SPD hlasování zablokovaly, původně se mělo rozhodnout již ve středu. „Odjezd není nijak limitován, slíbil jsem, že na hlasování o důvěře pro vládu zůstanu, a to platí,“ uvedl poslanec. V minulých dnech byl Farský kritizován za to, že využije Fulbrightovo stipendium a odletí na půl roku do Spojených států, nadále však zůstane poslancem.

Farský o stipendium požádal již před dvěma lety. O tom, že jeho projekt komise schválila, se dozvěděl loni na jaře. Podle některých politiků měl voličům o svém záměru říci ještě před volbami. „Definitivně jsem se ale rozhodl až v prosinci. Čekal jsem na výsledky voleb a pak jsem to samozřejmě řešil i s panem premiérem Petrem Fialou,“ uvedl již dříve Farský. „Nejdřív totiž člověk napíše projekt, pak ho musí doplnit třemi doporučeními významných lidí. Premiér byl jedním z těch, kteří mi toto doporučení dali, společně s Petrem Pithartem a Michaelem Žantovským,“ doplnil.

Svou cestu přitom oznámil teprve začátkem týdne, a to na sociálních sítích. V úterý se pak vzdal postu předsedy poslaneckého klubu Starostů. Právě na sociálních sítích se ale objevila vlna kritiky, že by se Farský měl vzdát i poslaneckého mandátu. Farský přiznává, že na počátku tuto možnost zvažoval, ale okolí ho přesvědčilo o opaku. „Probíral jsem to s naším poslaneckým klubem, s panem premiérem nebo s předsedou Starostů Vítem Rakušanem. Ale všichni tito lidé mi říkali, že odstoupením mandátu bych šel proti vůli voličů. Nejedu na výlet, je to osobní a profesní růst, který mi dává smysl,“ tvrdí Farský s tím, že mezi kolegy má obrovskou podporu.

Farský svou cestu naplánoval na čtvrtek, protože očekával, že důvěru vláda získá už ve středu. Jenže hnutí ANO a SPD protahovaly hlasování až do čtvrtečního rána, lídr SPD Tomio Okamura pak schůzi na dvě hodiny přerušil a následně začala mimořádná schůze o financování STAN. Jednání o důvěře tak začne až ve čtvrtek v šest večer. „STAN žádné dary ze zahraničí nepřijímal. V tuto chvíli jsou všechny dary v souladu se zákonem. Když se prokáže opak, hned je vrátíme,“ prohlásil Farský.