„Poptávka je mnohem vyšší než nabídka a pořád se velmi málo staví. Kdyby stát uhnul, tak bychom se posunuli o dost dál. Extrémně mě to rozčiluje a mrzí,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. „Je potřeba razantní reforma plánování. My to máme napsané a za půl roku se vše dá změnit, když to sněmovna pochopí a projedná,“ dodává.