Vláda se rozhodla – na základě zahraničních zkušeností – zkrátit dobu karantény na pět dní. Změna bude účinná od příštího úterý. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) znovu připomněl, že nejúčinnějším nástrojem v boji proti covidu a nakažlivější variantě omikron je očkování. „Proč se mám očkovat? Abych neumřel,“ prohlásil na tiskové konferenci po jednání vlády.

Testování zaměstnanců bude probíhat dvakrát týdně nebo jednou za tři až pět dnů s využitím antigenních samotestů. Tento systém bude platit dva, maximálně tři týdny, a to od 17. ledna. Testy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, konkrétně fondu rezerv. Pokud bude test pozitivní, zaměstnanec musí okamžitě odejít do karantény, a to na dobu právě pěti dnů. Zaměstnavatel následně nahlásí jména pozitivně testovaných pracovníků krajské hygieně, ta je dále zanese do systému. Povinné testování se bude týkat i živnostníků nebo třeba jednatelů společností.

Pracovník bude moci v případě pochybností dobrovolně podstoupit ověřovací PCR test. Očkovaní jich budou mít z veřejného zdravotního pojištění hrazených pět za měsíc. Člověka, který se odmítne testovat, bude muset zaměstnavatel stejně jako dosud nahlásit příslušné hygienické stanici. Zaměstnanec bude muset nosit po celou pracovní dobu respirátor, od ostatních dodržovat odstup 1,5 metru a stravovat se na odděleném místě.

Dosud trvala izolace dva týdny, karanténu bylo možné po sedmi dnech ukončit negativním PCR testem, pokud nebyly žádné příznaky. Důvodem ke zkrácení karantén byla podle dřívějších vyjádření členů vlády obava, že by kvůli velkému množství nakažených a lidí v karanténě mohli chybět pracovníci v klíčových oblastech ekonomiky. „Kapacity PCR testů nyní ponecháváme pro ty, kteří mají příznaky, výjimku mají pouze školy,“ uvedl Válek.

V současné době se musí testovat jen pracovníci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je závazné jednou týdně. Pokud má zaměstnanec pozitivní antigenní test, musí se dostavit na oficiální odběrové místo k provedení potvrzujícího PCR testu.

V pátek bude Válek s odborníky jednat o tom, jaká další protiepidemická opatření by se měla přijmout v případě zhoršení situace.

Zmrazení platů politiků

Platy ústavních činitelů by měly zůstat letos stejně vysoké jako loni. Vláda dnes také schválila novelu ministerstva práce a sociálních věcí, která počítá se zmrazením jejich platové základny, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda chce podle něj předlohu projednat ve stavu legislativní nouze.

Plat politiků má od letošního ledna vycházet z částky 89 155 korun. Podle schváleného návrhu zůstane základna stejná jako loni a předloni, měla by činit 84 060 korun. Fiala řekl, že mimo jiné kvůli inflaci a stavu ekonomiky kabinet zvýšil od tohoto roku platy jen lidem, kteří v první linii bojují s covidem-19. „U ostatních došlo k zachování úrovně loňského roku. Považovali jsme za správné, abychom stejně přistoupili k ústavním činitelům,“ uvedl.

Zmrazení platů na loňské úrovni se má týkat i soudců a státních zástupců. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) neohrozí jejich nezávislost, jde prý o solidaritu. Soudci se už v minulosti kvůli zmrazení svých platů obraceli na soudy, které jim vyhověly. Jurečka uvedl, že kabinet postupuje s ohledem na starší soudní rozhodnutí. „Jsme v situaci, která je velmi vážná z hlediska narůstajícího schodku státního rozpočtu a celkové ekonomické situace ČR. Není to opatření jen vůči úzké skupině soudců nebo ústavních činitelů. My jsme dalším statisícům lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru, platy nezvýšili,“ dodal.

S přispěním ČTK