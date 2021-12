Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nominovat bývalého ministra financí a předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Měl by se stát místopředsedou rady. V radě by podle Válka měl být také místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). Ministr to řekl Respektu.

Správní rada VZP se pravidelně obměňuje po parlamentních volbách podle složení sněmovny. Má 30 členů. Z toho 20 volí sněmovna, o deseti rozhoduje vláda. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) by měl o nominacích rozhodnout v lednu.

„Stál jsem o to, aby byl Miroslav Kalousek členem správní rady VZP, a chci zároveň, aby byl místopředsedou správní rady, protože ho považuji za vynikajícího ekonoma a za člověka, který neplýtvá prostředky,“ řekl Respektu Válek. Ve správní radě by podle něj měli být ekonomové a lidé, kteří rozumějí financování. „Ukecal jsem ho. Za mě je výborný kandidát na člena správní rady VZP. Osobně si jej velmi vážím,“ dodal Válek.

Jednašedesátiletý Kalousek je jedním z nejvýraznějších politiků poslední doby. Letos 19. ledna složil poslanecký mandát. Načasování svého odchodu vysvětlil brzkým startem předvolební kampaně. Sám už v podzimních sněmovních volbách nekandidoval. Kalousek byl až do ledna také šéfem poslaneckého klubu TOP 09, v této funkci ho nahradil právě Válek.

VZP je nejstarší a největší českou pojišťovnou. Od jejího vzniku uplyne 1. ledna 30 let. Má asi 5,9 milionu klientů. Mezi hlavní činnosti VZP, které nyní konkuruje šest dalších zdravotních pojišťoven, patří zajišťování výběru pojistného a úhrada zdravotní péče jejích klientů. Vede také registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

Správní rada může například jmenovat či odvolávat ředitele, navrhuje zdravotně pojistný plán, rozhoduje o schválení organizačního řádu pojišťovny, účetních závěrek a výročních zpráv.