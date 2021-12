Stát v současnosti dluží České poště 4,5 miliardy korun za úhradu nákladů na poskytování univerzální služby v letech 2018 až 2020. Peníze nemůže vyplatit, protože jako státní podpora podléhají notifikaci Evropskou komisí. ČTK to v úterý v rozhovoru řekla předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková.

Pošta by finance mohla dostat v průběhu příštího roku, ale bude záležet, kdy komise rozhodne. „Standardní lhůta pro Evropskou komisi je do konce tohoto roku, ale může být v odůvodněných případech prodloužená,“ podotkla šéfka ČTÚ.

Pošta má na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb stanovených v poštovní licenci nárok ze zákona, a to až do výše 1,5 miliardy korun ročně. Mezi základní služby, které musí držitel licence poskytovat na celém území za regulovanou cenu, patří například doručování obyčejných či doporučených dopisů nebo poštovních poukázek. Výši úhrady schvaluje ČTÚ na základě výkazů od pošty. Nárok v posledních letech vždy převyšoval maximální možnou částku.

Úřad plánuje příští rok na jaře vypsat tendr na nového držitele poštovní licence pro roky 2023 a 2024. Výběr by měl proběhnout do konce června. Držitel nové licence by nově nemusel nabízet základní službu doručení balíku do deseti kilogramů. Záměr je v současnosti v připomínkovém řízení.

Česká pošta v posledních letech hospodaří se ztrátou. Za letošek počítá se ztrátou okolo 800 milionů korun, což je však zhruba o půl miliardy korun nižší propad než v předchozím roce. Pošta provozuje 3200 poboček a zaměstnává okolo 27 000 lidí.