Kdo může za to, že se v Česku už několik let opožďuje stavba nových jaderných bloků, které se nejdřív plánovaly v Temelíně a nyní se připravuje alespoň jeden v Dukovanech? Podle vánočního poselství prezidenta Miloše Zemana je to chyba „všech minulých vlád včetně zbytečného zastavení tendru na dostavbu Temelína“.

Na kritiku reagoval na Twitteru člen dvou minulých kabinetů, exministr financí a expremiér Andrej Babiš (ANO). „Souhlasím s prezidentem, že byla chyba zastavit v roce 2014 Temelín. Nepodařilo se mi přesvědčit premiéra Sobotku, měli jsme v té době ve vládě menšinu,“ uvedl Babiš.

Jenže tímhle tvrzením dokázal, že si s fakty hlavu příliš neláme. Jeho slova navíc ostře odmítl v reakci pro HN právě Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Babiš byl v roce 2014 největší odpůrce pokračování tendru na Temelín ve vládě,“ upozornil expremiér a bývalý šéf sociálních demokratů.

Tendr na Temelín rozjetý předchozí vládou Petra Nečase (ODS) zastavila v roce 2014 polostátní elektrárenská společnost ČEZ. A to proto, že nová vláda ČSSD a ANO tehdy odmítla podpořit její požadavek na zavedení garantovaných výkupních cen elektřiny z nových bloků. Ty přitom měly ČEZ zajistit návratnost stamiliardového projektu. Proti byl jak tehdejší premiér Sobotka, tak i jeho ministr financí Babiš.

