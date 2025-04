Naše elektrárny jsou úplně jiné než Černobyl. Tlakovodní reaktory už z fyzikálního principu nemůžou vybuchnout,“ říká sedmadvacetiletá Adéla Chalupová, jediná ženská operátorka Jaderné elektrárny Temelín. Podle ní je výbuch elektrárny v Česku mýtus. „Nedokážu si ani představit situaci, kdy by to mohlo vybuchnout,“ vysvětluje.

Jaderné elektrárny jako zdroje energie jsou podle operátorky budoucností. „I Němci poslední dobou zjišťují, že odstavit jaderné elektrárny nebylo úplně nejlepší řešení. Je důležité zabývat se nejen dostatkem elektřiny, ale i její kvalitou. Přála bych si, aby byla budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů,“ popisuje.

Chalupová se pomocí svého instagramového profilu snaží popularizovat nejen jadernou energetiku mezi mladými lidmi a zároveň jezdí také přednášet do škol. „Mám na středních často pocit, že dívky mají stejný předpoklad dělat techniku jako kluci, ale možná slýchají od rodičů nebo učitelů, že na technické školy ‚přece holky nechodí‘, a to je může odradit,“ říká k tomu, proč možná tolik žen nechodí studovat technické obory.

„Holky mi ale píšou čím dál častěji nebo za mnou i chodí po přednášce v jejich škole, že by to taky chtěly studovat. Myslím si, že se to brzy v provozu projeví, teď tu třeba tolik žen nemáme, protože to odráží dobu před pěti lety. Aktuálně máme ve výcviku ale další ženy a i na letní stáže do elektráren se hlásí čím dál více žen, v současnosti je to zhruba polovina,“ dodává.