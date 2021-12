Českou pověst v Evropě zachrání úředníci, i když politici dělali všechno pro to, aby nadcházející české předsednictví Evropské unii skončilo ostudou. „Zachrání nás podobně, jako nás v pandemii zachraňují doktoři v nemocnicích. Nasadí všechny síly a s naprostým vypětím to zvládnou,“ tvrdí v rozhovoru s HN docent Petr Kaniok, který se na Masarykově univerzitě věnuje fungování EU a české politice v jejím rámci. Podle něj Česko promarní příležitost, kterou předsednictví je – a to kvůli bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který naprosto podcenil přípravu. „Když si vezmeme, jaké všechny možnosti s sebou předsednictví nese, tak se nebojím říct, že se jedná o hrdelní zločin,“ říká Kaniok, autor knihy o minulém českém předsednictví EU, které bylo v roce 2009. To příští začne 1. července.

HN: Nová vládní koalice mluvila o tom, že ministrem může být jen někdo, kdo umí anglicky. Je to pro předsednictví opravdu tak podstatné?

To je úplně zásadní věc, která se netýká jen předsednictví, ale vůbec schopnosti ministrů obstát mezi svými kolegy v unii. Všechny důležité dohody a vyjednávání jsou kuloární. A tam žádní tlumočníci nebývají. Pro předsednictví je pak znalost angličtiny naprosto zásadní. O tom by se 30 let od revoluce nemělo vůbec diskutovat, to by mělo být úplně automatické. Když chce někdo být ve vládě, měl by angličtinu zvládat levou zadní.

HN: Česko ukázalo, že má skvělé úředníky a špatné politiky, napsal deník Financial Times, když v roce 2009 končilo minulé české předsednictví. Narážel samozřejmě na to, že uprostřed něj v Česku padla vláda. Souhlasíte, nebo je to jen laciná mediální zkratka?

Je to naprosto výstižné hodnocení. Vyslovení nedůvěry vládě je samozřejmě legitimní politický nástroj, ale politici měli mít připravenou alternativu, jak okamžitě poté převzít moc a také výkon předsednictví. A to se tehdy nestalo, nebyla žádná kontinuita.

