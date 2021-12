Rodiče přihlásili k očkování proti covidu-19 zatím asi 6000 dětí ve věku pět až 11 let, další očkovací místa pro ně přibudou. Novinářům to řekl po 9:00 ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Registrace byla spuštěna v noci na pondělek. Česko má pro mladší děti objednáno zatím asi 300 tisíc dávek vakcíny, dorazit by měly tento týden. Bližší termín podle Vojtěcha zatím znám není. Dětí v tomto věku je kolem 800 tisíc.

Očkovat děti bude podle Vojtěcha asi 50 center, některá zatím v registračním systému nejsou dostupná. Další možností je očkování přímo v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kam se lidé nemusí registrovat přes internet, ale osloví přímo lékaře.

Registrace byly spuštěny už v neděli večer stejně jako zkrácené přihlašování k očkování posilující dávkou pro lidi nad 55 let. Dosud mohli další vakcínu dostat po půl roce od dokončeného očkování, nově po pěti měsících. Za týden ministerstvo umožní registrace po pěti měsících i pro padesátníky. Dosud měli zkrácenou lhůtu pro posilující dávku lidé nad 60 let a chronicky nemocní.

Odborníci upozorňují, že účinnost očkování po několika měsících slábne, doporučují proto třetí dávku, která imunitu obnoví zhruba za týden. Aplikovat si ji zatím nechalo víc než 1,5 milionu lidí. V posledních týdnech i kvůli tomuto slábnutí imunity přibývá lidí, kteří se nakazili po dokončeném očkování. V listopadu a prosinci tvoří asi třetinu případů. Lidí po třetí dávce je za prosinec 0,7 procenta.

Vakcína chrání zejména před vážným průběhem nemoci, který by vyžadoval hospitalizaci. V listopadu potřebovalo péči v nemocnicích asi 6700 nakažených covidem zhruba z 6,5 milionu plně očkovaných starších 16 let a 8700 z 2,9 milionu bez dokončeného očkování. U očkovaných je to 0,1 procenta a 0,3 procenta u neočkovaných, tedy asi třikrát více.