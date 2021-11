Policisté, kteří v úterý zasahovali v sídle energetické společnosti ČEZ, obvinili šest lidí a jednu firmu z krácení daní a praní peněz. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že obvinění se podle vyšetřovatelů obohatili nejméně o 40 milionů korun.

Deník Právo napsal, že mezi obviněnými není nikdo ze zaměstnanců ČEZ ani tato energetická firma. Stejnou informaci mají i HN. V její centrále a vedlejší budově prohledávali detektivové v úterý kancelář ředitelky Nadace ČEZ Michaely Zikové. Podle Práva je pravděpodobně svědkyní. Jak už dříve uvedly HN, Ziková byla v kontaktu s jednatelem reklamní a marketingové firmy Seven Days Agency, o níž se podle tří zdrojů policie zajímala.

Ibehej sdělil, že zahájené stíhání se vedle jedné firmy týká čtyř mužů a dvou žen. Skupina, která zakládala obchodní společnosti s vysokými příjmy z reklamní činnosti, podle kriminalistů krátila DPH i daň z příjmů právnických osob. Zástupci společností údajně zahrnovali do účetnictví fiktivní faktury firem, které však podle policie nevykonávaly žádnou činnost.

K zastření trestné činnosti založili pachatelé podle policistů řadu bankovních účtů, na které převáděli finanční prostředky, následně je vybírali v hotovosti a vraceli zpět odesílatelům. „Kriminalisté NCOZ zadokumentovali hotovostní výběry ve výši více než 160 milionů korun“ upozornil mluvčí.

Trestní řízení zahájila centrála na základě vlastních poznatků loni, a to ve spolupráci s Finanční správou a Finančním analytickým úřadem. Při úterním zásahu v případu s krycím názvem „KARMA“ policisté po shromáždění důkazů zadrželi osm lidí, obvinili jich následně šest. Zároveň vykonali deset domovních prohlídek i prohlídek jiných prostor, při nichž zajistili důkazy a přes čtyři miliony korun v hotovosti. Na bankovních účtech zajistili další zhruba tři miliony korun.

Kauzu dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním pachatelům tresty vězení od pěti do deseti let. U jednoho z obviněných podala policie návrh na vzetí do vazby, ostatní chce stíhat na svobodě.

Právo uvedlo, že fiktivní faktury se týkaly reklamy při společenských a sportovních akcích, kde jako sponzor figuroval i ČEZ či jeho nadace. Zikovou údajně policisté prověřovali proto, že mohla být pojítkem mezi lidmi a firmami figurujícími v případu. Právě Nadace ČEZ se podílí na po­řádání či sponzorování řady sportovních, kulturních a společenských akcí.

Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky za rok 2018 měla marketingová a reklamní firma Seven Days Agency tržby 59 milionů korun a zisk čtyři tisíce korun. Na svých webových stránkách společnost nabízí i zajištění sponzoringu, PR či pořádání akcí. Jako své projekty uvádí například běžkařský závod City Cross Sprint, který loni sponzorovala skupina ČEZ, stejně tak předloni ČEZ sponzoroval závody vodních slalomářů Riverside cross, další z projektů firmy. Seven Days Agency zajišťuje například také akce pro Kayak beach bar na pražské Náplavce. Agenturu ani jejího majitele a jednatele Martina Kráčalíka se HN opakovaně nepodařilo kontaktovat.