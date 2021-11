„Rozhodli jsme se opatření aplikovat okamžitě. Samozřejmě jsme přijali opatření, které jsou nutné, a je tedy potřeba vyhlásit nouzový stav, jehož podmínky byli podle nás naplněny,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš. Apeloval také na to, aby lidé nevěřili dezinformacím o očkování. Nejde prý o žádnou experimentální vakcínu, poněvadž jsou všechny schválené Evropskou lékovou agenturou. Premiér dodal, že vakcíny pro děti od 5 do 11 let budou dostupné od 25. prosince tohoto roku.

Babiš také zmínil nutnost povinného očkování. „Jsme přesvědčeni, že ho musíme zavést. Platilo by pro lidi ve zdravotnictví, hasiče, policisty, vojáky a seniory nad šedesát let. Na základě vývoje na JIP by mohla být povinnost už pro lidi nad padesát let. O tom ještě budeme jednat, ale já osobně si myslím, že je to nevyhnutelné,“ prohlásil končící předseda vlády.

Vláda omezila provoz restaurací, které se musí uzavřít v nočních hodinách, velké hromadné akce nad 1000 lidí, zrušila vánoční trhy a uzavřela noční kluby a diskotéky. Restaurace, bary či kluby budou muset mít zavřeno mezi 22:00 a 04:59. Na veřejnosti nebudou lidé moci konzumovat alkohol.

V obchodních centrech bude možné si od pátku podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vzít jen jídlo s sebou. V jídelních zónách bude konzumace na místě zakázána. Podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50 procent a více, budou mít podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nárok na vyšší kompenzace.

Vláda také od pátečního večera zakázala konání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Havlíček doplnil, že zákaz se týká trhů speciálně zřízených pro předvánoční období. Celoroční tržiště budou moci zůstat otevřené, nebude se tam moci jíst a pít, upřesnil.

Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude od pátku moci maximálně 1000 osob, a to očkovaných nebo po covidu, oznámil Vojtěch. Na další hromadné akce typu spolkových akcí, oslav, večírků či plesů bude moci od pátku maximálně 100 lidí. Pohřby však budou bez omezení.

Je rovněž schválena i pracovní povinnost pro zdravotníky ze zařízení, kde se neléčí covid-19. Nebude platit pro praktické lékaře, zubaře a gynekology.

Epidemie covidu-19 se bude v dalších týdnech zhoršovat, kulminace se očekává kolem Vánoc, předpokládá Vojtěch. Na začátku prosince prý bude na JIP až 1100 lidí.