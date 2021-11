Místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Věslav Michalik se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Novinářům ve čtvrtek řekl, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem a našel i řešení potenciálního střetu zájmů. Nechce ale zatěžovat nový kabinet tím, že se bude řešit jeho podnikání a situace bude v médiích přirovnávána k dění kolem premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Šéfa STAN Víta Rakušana Michalikovo rozhodnutí lidsky mrzí. Váží si ho ale za to, že se k situaci postavil čelem. Předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala poděkoval Michalikovi za odpovědný přístup. Předseda STAN Vít Rakušan podle šéfa občanských demokratů přijde co nejdříve s odpovídajícím návrhem kandidáta. O něm bude koalice Pirátů a STAN jednat, napsal ČTK předseda Pirítů Ivan Bartoš. Michalikův postup považují Piráti za jediný správný. STAN podle Rakušana udělá vše, aby změna nebrzdila vznik vlády. Hnutí nezvažuje, že by usilovalo o výměnu resortů.

Michalik uvedl, že jeho rodina měla společnost na Kypru od roku 2002, její činnost ukončila v roce 2017. „Nedělo se tam nic nelegálního,“ uvedl. Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren. „Dospěl jsem k závěru, že je pro mě důležitější STAN. Vláda by neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím,“ řekl Michalik.

Deník N v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu přibližně 117 milionů korun). Michalik ve čtvrtek řekl, že jeho rodina měla na Kypru investiční společnost, která se zabývala investováním do akcií. „Nevnímám tuto záležitost z pohledu byznysového jako něco negativního, vše probíhalo v souladu se zákonem, nedělo se tam nic nelegálního,“ uvedl. Původní vklad řádně vydělal a zdanil v ČR, uvedl.

Michalikova rodina má celkem podíl 96 procent ve fondu Valour, který ovládá tři solární elektrárny. Sám Michalik má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. „Jednal jsem s fondem, co by bylo nejjednodušší a nejrychlejší řešení a dospěli jsme k závěru, že prodej těch elektráren,“ řekl Michalik.

Nakonec však usoudil, že je důležitější STAN a obraz budoucí vlády. „Dospěl jsem k tomu, že novináři i značná část veřejnosti, která volila STAN, to podnikání přes kyperskou společnost vnímá negativně. Přestože je to něco, co probíhalo v minulosti, dospěl jsem k závěru, že je pro mě důležitější STAN,“ uvedl. Protože k rozhodnutí dospěl před hodinou či dvěma, neví zatím, kdo bude náhradním kandidátem STAN. Hnutí je Michalik dál připraven pomáhat v ekonomických otázkách.

Rozhodnutí dál usilovat o funkci ministra průmyslu by podle něj přineslo v příštích týdnech pokračování mediální diskuse a mohlo by vyvolávat zdání, že se nic nezměnilo oproti končící Babišově vládě. Střetem zájmu premiéra v demisi se dlouhodobě zabývají české úřady i orgány EU. Podle auditní zprávy Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.