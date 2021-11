Nemocnice v jihomoravském Kyjově vyhlásila stav hromadného postižení osob. Znamená to, že kvůli pacientům s covidem už nejsou odborně vyškolení lékaři, kteří by se dokázali na oddělení ARO postarat o ty, kteří potřebují plicní ventilaci. K podobnému stavu se blíží řada dalších nemocnic hlavně ve východní polovině Česka.

Lékaři z nemocnic z celé země často sdílejí své pocity a postřehy z aktuálního průběhu pandemie, z nichž je patrné vyčerpání a bezmoc. Na rozdíl od jara, kdy byla drtivá většina pacientů lékařům za péči a záchranu života vděčná, je nyní velmi častá slovní agrese lidí i ve špatném stavu, kteří nejsou očkovaní a kteří tvoří drtivou většinu těch, kteří potřebují pomoci a podléhají různým dezinformacím.

„Protože musím nahradit svou nemocnou kolegyni, dnes oslavím své padesáté narozeniny celodenní prací na zaplněném oddělení ARO. Nyní máme na plicní ventilaci 12 pacientů,“ napsal v neděli na Twitteru Jiří Vyhnal, primář kyjovského oddělení ARO, kterému pak lidé z celé republiky na sociální síť posílali blahopřání. Vyhnal na sociální síti několikrát žádal lidi, aby se nechali očkovat, a sklízel za to i kritiku.

Podobně to vidí i na druhém konci republiky. „Ze 7 covid plus máme sice teď očko, všichni ale přes 6 měsíců a bez boosteru... Zcela jasné poselství,“ napsal například na Twitteru Martin Straka, primář interního oddělení sokolovské nemocnice.

Vznikající nová vláda ve středu představila svůj plán boje proti covidu. „Profesor Válek se mýlí, povinné očkování je jediné smysluplné řešení,“ reagoval Straka na Twitteru na neurčitě znějící plány pětikoalice, které odmítají povinné očkování. Pětikoalice nechce zavírat školy, ale navrhuje prodloužit dětem vánoční prázdniny.

Čekat už dále ale nemohou hejtmani nejvíce postižených krajů, jejichž nemocnice jsou opět na hraně kapacit. Ke Zlínskému kraji, který v úterý omezil společenské akce, se přidal Moravskoslezský a následovat bude nejspíše i Jihomoravský kraj. Jihočeský kraj vyzval seniory, aby dalších deset dní zásadně omezili své kontakty a jihočeské obce mají omezit adventní akce.

„Jde nám o jediné. Zpomalit šíření nákazy, předejít kolapsu zdravotnictví a zabránit lockdownu. Nikdo si nepřejeme, aby se musely děti vrátit k distanční výuce, aby byly uzavřeny obchody i služby a lidé nemohli vycestovat za město. To byla poměrně nedávná tvrdá realita, kterou si už prostě nechceme zopakovat. Dočasné omezení společenských akcí je v této optice mnohem menší zlo. Proto jsem v dopise krajskou hygienu vyzval, aby přijala mimořádná opatření na území našeho regionu, je to v tuto chvíli právě jejich kompetence. Například omezení kapacity společenských akcí minimálně na polovinu by mohlo být efektivní,“ upřesnil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Ten zároveň požádal hygienu o zpřísnění kontrol dodržování stávajících protiepidemických opatření. Předpokládá, že konkrétní návrhy hygieniků by mohly být projednány na pondělním jednání krajského krizového štábu.

Česko mělo v úterý rekordních 25 864 pozitivních testů na covid. Je to nejvyšší denní nárůst od vypuknutí pandemie, který podle expertů povede k dalšímu zahlcení nemocnic.

Fotoreportér HN Lukáš Bíba strávil se zdravotníky v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady už několik směn. Podívejte se, jak zachytil situace, v nichž bojují o život pacientů.