Lékaři v těchto dnech prožívají potřetí obrovský nápor pacientů kvůli pandemii. Mnozí z nich opět v nemocnicích trpělivě budují covidová oddělení a trpělivě vysvětlují, proč je potřeba se očkovat nebo testovat. Mnohým z nich ale trpělivost s pacienty došla.

„Lidi, ku*va, proberte se!“ napsal na svoji oficiální stránku praktický lékař pro Červené Pečky a Ratboř u Kutné Hory Štěpán Juška.

V úvodu textu, který je protkán vulgarismy, poděkoval 95 procentům pacientů, kteří se „chovají slušně, ohleduplně a inteligentně“. Potom ve třech bodech velmi lidovou mluvou vysvětluje zbylým pěti procentům, že „zdravotníci nejsou vašima sluhama“ a „Co máte, dopr*ele, pořád s tím očkováním? Celý život do sebe sypete s*ačky plný chemie, éček a antibiotik… žerete pastu pro koně, co byl odčervila celý stádo...“

Telefon uvedený na webové stránce je nedostupný, takže HN se nepodařilo doktora Jušku kontaktovat. Na webové stránce uvádí, že e-mail má zahlcený a řeší jen akutní případy.

Doktor Juška se odvolává na testy vakcín v USA, kde by za případné problémy s očkováním hrozily miliardové soudní spory, i na demokracii, ve které je třeba také zavést tvrdá opatření, a že svoboda je odpovědnost vůči druhým.

Podobně si nebral servítky v nedávném rozhovoru s HN primář interního oddělení sokolovské nemocnice Martin Straka. „Nezodpovědnost neočkovaných nyní zabíjí i ty lidi, kteří byli zodpovědní a nechali se naočkovat. Možná mně za tohle vyjádření někdo vynadá, ale tak to je. Podle mě v tomhle selhala vláda. Než aby se snažila lidi přimět k očkování, tak se věnovala volbám. Domnívám se, že to zase skončí lockdownem,“ řekl Straka, který na Twitteru na vyjádření svého kolegy z Červených Peček upozornil.

Doktor Juška doporučuje svým pacientům a vlastně nejen jim přemýšlet selským rozumem. „Nemusíte dokola papouškovat všechny pí*oviny z internetu!!! Co je to za frajeřinu, z principu odmítat to, o čem vím velký ho*no?“ Svůj apel napsal v duchu řetězových e-mailů a výzev šiřitelů dezinformací velkými písmeny.

Stejný díl viny za současnou dramatickou situaci s vývojem pandemie v Česku dávají doktoři Straka a Juška vládě i lidem, kteří se nechovají zodpovědně.

Podle posledních dat ministerstva zdravotnictví je proti covidu očkováno 60 procent Čechů, tedy 6,4 milionu lidí. Poslední procento přibylo za deset dní, dalších 88 800 na očkování čeká.

V závěru doktor Juška uvádí, že lidé mají svobodu vybrat si svého praktického lékaře, pokud by jim jeho názor vadil, a že i lékaři mají zákonné nástroje pro ukončení péče o pacienta.

Na konci dodává, že slušně byl obsah tohoto sdělení na webové stránce napsán přes rok „a nic, tak se nepohoršujte“.