Vláda v pátek schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Konat se bude každé pondělí. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Plošné testování ve školách avizoval již po čtvrtečním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že by mělo pokračovat do konce února. Dodal, že se Česko nechystá následovat příklad Rakouska, které v pátek vyhlásilo plošnou uzávěru a povinné očkování proti covidu-19.

„Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí,“ uvedl Plaga na twitteru.

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt, což se ukazuje v zemích, jako je Rakousko nebo některé německé spolkové státy, kde se na šíření nákazy neprojevilo. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo. Testovat navrhovala pouze v ohniscích nákazy, jak rozhodnou krajské hygienické stanice.

Testování se vrátí i do firem. Zaměstnavatelé musejí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testům musejí podrobit. Opatření se týká také živnostníků. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky budou moci k testování použít antigenní testy, včetně samotestovacích sad.

Firmy jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na testování připraveny, část jich testovala nepřetržitě. Není podle něj ani problém s nedostatkem testů. Distributoři jich mají momentálně na skladě tři miliony, což by podle Havlíčka mělo stačit na 14 dnů.

Vláda schválila také návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. Na twitteru to oznámila ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD). K tomu, aby novely začaly platit, musí je ještě přijmout sněmovna a Senát a podepsat prezident.

„Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve,“ uvedla ministryně.

Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu.

Kromě toho kabinet schválil také doporučení náměstka pro státní službu Petra Hůrky, aby úřady co nejvíce využívaly práci z domova. Doporučení obsahuje i další pokyny, jak by měly úřady s ohledem na epidemickou situaci fungovat.