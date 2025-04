Říká se, že je to nejlepší start jakéhokoli prezidenta v historii. Všichni to říkají - prohlásil americký prezident Donald Trump během úterního projevu v Michiganu. Stalo se tak pouhý den poté, co nová data ukázala jeho klesající popularitu. A jak...

30. 4. 2025 ▪ 5 min. čtení