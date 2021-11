Městské státní zastupitelství v Praze včera požádalo poslaneckou sněmovnu o vydání premiéra a poslance Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Oznámil to mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala v tiskové zprávě.

Samotné prověřování v dotační kauze, které běží již šest let, zatím dál pokračuje. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nechal podle dřívějších informací ještě prozkoumat podpis Andreje Babiše juniora na dokumentu o jeho údajné koupi akcií Čapího hnízda v roce 2007. Babiš mladší totiž letos řekl, že v té době vůbec nebyl v Česku. Žalobce tak zadal na pravost podpisu znalecký posudek. „K dalšímu dotazu stran prováděného znaleckého zkoumání, ve stručnosti doplňuji, že lhůta pro zpracování znaleckého posudku byla prodloužena, a to v důsledku objektivních překážek, pro které nebylo možné v stanoveném termínu znalecký posudek zpracovat,“ uvedl dnes Cimbala.

Právník Babiše mladšího Vítězslav Dohnal HN potvrdil koncem října, že se na jeho klienta znalec již obrátil a požádal ho o podpis, který bude zkoumat. „Nyní řešíme, zda jde podpis získat i na dálku, protože pan Babiš mladší je v zahraničí,“ uvedl tehdy advokát. Babiš mladší v kauze vystupuje jako svědek.

Kromě premiéra a šéfa Hnutí ANO Andreje Babiše je v případu kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Policie je stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu. Oba vinu dlouhodobě odmítají.

Policisté původně ukončili letité vyšetřování kauzy letos na konci května, Babiše i Nagyovou navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil také zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků. Až v polovině letošního září tak na policii v kauze vypovídal premiérův syn Andrej Babiš mladší, který byl v případu původně obviněn a jeho stíhání bylo později zastaveno.

Babiš junior žil dlouhodobě ve Švýcarsku, až v létě ale přijel do Čech. Novinářům po svém výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.

Vrchní státní zastupitelství, které ve věci vykonává dohled, v září po prověrce uvedlo, že Šaroch pochybil, když bezodkladně nereagoval na nové informace týkající se možného výslechu svědků. Vznikly tak průtahy v trestním řízení.

Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat 20. září. Šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím následně uvedl, že o návrhu musí Šaroch rozhodnout do měsíce, tedy 20. října. Zkrácení lhůty Erazím odůvodnil dosavadní délkou řízení a opakovaným zpracováním případu.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Babiš holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.