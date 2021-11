Patnáctičlenná odborná komise českého ministerstva obrany vyhodnotila nabídky tří uchazečů o dodávku bojových vozidel pěchoty české armádě za 52 miliard korun. Závěr je podle tiskové zprávy ministerstva jednoznačný: „Nabídky všech tří uchazečů nejsou na základě předložených odpovědí/podkladů hodnotitelné, protože ani jedna nesplňuje všechny požadavky zadavatele,“ uvádí se v ní.

Podle ministerstva komise nebude dále stávající nabídky posuzovat. Tři firmy, německý Rheinmetall, americký General Dynamics a švédský BAE Hägglunds, byly podle ministerstva o rozhodnutí komise informovány.

„O dalším postupu bude rozhodnuto,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Nákup moderních bojových vozidel pěchoty měl být největším tendrem v historii Armády České republiky. Za 210 pásových obrněnců se česká vláda chystala zaplatit 52 miliard korun. Čtyřicet procent zakázky měly podle podmínek získat české firmy.

Už několik let běžící tendr zároveň letos v říjnu napadla u Úřadu pro hospodářskou soutěž česká zbrojařská firma STV Group. Ministerstvo se obává, že pokud by úřad soutěž kvůli této námitce zrušil, prodloužilo by se pořízení nových vozidel kvůli vypsání nového řízení o několik let.

Ministr Lubomír Metnar (za ANO) chtěl původně o nákupu rozhodnout do letošního září, ale oficiálně kvůli pandemii se rozhodnutí odsouvalo.

Čeští vojáci nové obrněnce potřebují, aby jimi nahradili více než třicet let staré stroje sovětské konstrukce BVP-2. Zároveň mají nová moderní bojová vozidla pěchoty tvořit jádro těžké obrněné brigády, kterou se Česko zavázalo postavit v rámci Severoatlantické aliance do roku 2026.