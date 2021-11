Ministerstvo zdravotnictví na pátečním jednání vlády navrhne, aby od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob nebyly uznávány antigenní testy na covid-19, jen testy PCR. Na menších budou i nadále možné. Na čtvrteční tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Upravená budou od 1. prosince také pravidla pro lyžařská střediska. Při nákupu jízdenek budou podle Svrčinové pokladní mít povinnost zkontrolovat negativní test, očkování nebo prodělanou nákazu. Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci také vyzval firmy, aby svým zaměstnancům opět umožnily pracovat v režimu home office. „Home office se ukázal jako efektivní opatření, nejen u nás, ale i v jiných zemích. Myslím, že firmy jsou už na to nastaveny, není to nic, co by pro ně bylo nové. Prosím, pokud je to jen trochu možné, umožněte svým zaměstnancům práci z domova, abychom omezili kontakty na pracovišti,“ vyzval zaměstnavatele. Zároveň poprosil, aby, pokud je to možné, kontrolovali základní opatření OTN (očkování-test-nemoc) a ochranu dýchacích cest.

Lockdown, neboli uzavření celé společnosti, podle hlavní hygieničky Svrčinové není v plánu, dokud nebude vyhlášen nouzový stav. Na Vánoce podle ní predikce, že by byl nutný, nejsou. Případně by se omezily služby jeden na jednoho a hromadné akce, řekla novinářům po jednání centrálního řídícího týmu.

Podle ministra zdravotnictví je jedním z dalších případných kroků také možnost neuznávat na hromadné akce negativní testy, jen potvrzení o prodělání nákazy nebo očkování. Případné zavedení povinného očkování pro zdravotníky či učitele, které zmiňovala ministrova náměstkyně Martina Koziar Vašáková, bude podle něj až na další vládě.

Zástupci ministerstva a AntiCovid týmu koalice Spolu se budou scházet zřejmě každý čtvrtek, řekl po čtvrtečním Vojtěch. Obě strany se podle něj shodly na tom, že jediným řešením současné situace je očkování. Shoda podle Vojtěcha byla i na dalším zapojení armády do Chytré karantény. Nynější dohoda s armádou platí do konce listopadu, podle ministra bude pravděpodobně prodloužena do konce ledna.

Vojtěch řekl, že po jednání centrálního řídícího týmu se online připojili zástupci odborného týmu AntiCovid týmu koalice Spolu včetně Vlastimila Válka, který je kandidátem na ministra zdravotnictví za TOP 09. Jednání bylo podle Vojtěcha velmi korektní. Současné vedení ministerstva zdravotnictví i budoucí se podle Vojtěcha shodují na tom, že jediným řešením epidemie covidu-19 je očkování. Nezaznělo nic, co by to zpochybňovalo, poznamenal. "Věřím, že budoucí vláda bude mít očkování jako jednu ze zásadních priorit," uvedl.