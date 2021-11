Podle epidemiologa Rastislava Maďara je chyba, že se ministerstvo zdravotnictví více nesoustřeďuje na preventivní zachytávání koronaviru ve školách. Za špatné rozhodnutí považuje také konec proplácení testů. Vláda by podle něj měla využít všech dostupných možností, jak epidemii koronaviru monitorovat. Ta se podle něj navíc letos může spojit s epidemií chřipky, kterou jsme v loňském roce nezažili. „Je to nová epidemiologická zkušenost,“ říká v rozhovoru pro HN Maďar, který je poradcem ministra zdravotnictví. Populace podle něj nemá po loňském roce proti chřipce dostatečně vysokou hladinu protilátek.

HN: Chřipková epidemie nejvíce zasahuje země severní polokoule včetně Česka v lednu a únoru, někdy ale přichází už koncem prosince. Obranou proti chřipce je i očkování. Jaká je ochota Čechů nechat se očkovat proti chřipce?

Lidé v mnoha zemích západní Evropy a Severní Ameriky se nechávají každoročně očkovat zhruba z jedné pětiny až z jedné třetiny. U nás je to však dlouhodobě jen pod 10 procent. Cílem EU i WHO je, aby byla proočkovanost u rizikových skupin, tedy seniorů a chronicky nemocných, 75 procent, protože to šetří nejen životy, ale i náklady. U nás je ale ta proočkovanost 20 až 30 procent u rizikových skupin. Což je stejné číslo jako v jiných zemích u celé populace.

HN: Je u nás po zkušenosti s koronavirem vyšší ochota nechat se očkovat proti chřipce?

Bariéra vůči očkování se podle mě u části populace odblokovala. A lidé, kteří se z nějakého důvodu proti chřipce jednou nechají očkovat, velmi často u toho očkování zůstávají.

HN: Proč?

Zjišťují, že očkování vlastně nic dramatického není, že neměli komplikace a nějakou těžší chřipkovou virózu v sezoně skutečně nedostali. Mnoho lidí se rozhodlo nepodstoupit očkování proti chřipce jen z nějaké iracionální obavy, že budou mít vážné komplikace. Teď, když podstoupili očkování proti covidu-19, zjistili, že ani to jim nic zásadního neudělalo, a tím pádem si odblokovali nějakou vnitřní bariéru proti očkování obecně. Týká se to i chřipky.

HN: Očkování proti koronaviru tedy zvyšuje ochotu nechat se očkovat i proti jiným nemocem?

