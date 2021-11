Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se v úterý v noci dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. Po více než dvanáctihodinovém jednání ve Sněmovně to novinářům řekl předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. Dokumenty koalice nezveřejní, jednat o nich budou v příštích dnech vedení jednotlivých subjektů. Podepsat koaliční smlouvu i programové prohlášení chtějí strany v pondělí. Kabinet bude mít 18 členů, budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu, výzkum a inovace. Nynější vláda ANO a ČSSD vznikla s 15 členy.

„Chci zdůraznit, že nevytváříme žádné nové úřady, ale pro lepší koordinaci některých činností jsme se rozhodli pověřit některé členy vlády některými úkoly,“ řekl Fiala. Zdůraznil, že obdobné ministerské posty již v minulosti existovaly.

Koalice Spolu v kabinetu obsadí post premiéra a ministrů financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Pirátům a STAN připadnou vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro evropské záležitosti.

Lídři stran sice odmítli jmenovat konkrétní kandidáty na ministerská křesla, některá jména jsou ale podle dostupných informací v podstatě jasná. Premiérem by se měl stát šéf ODS Petr Fiala, na resort financí by měl dosednout Zbyněk Stanjura z téže strany. Fakticky jisté je také místo ministra vnitra pro šéfa STAN Víta Rakušana. Předseda Pirátů Ivan Bartoš by měl zřejmě usednout do nového křesla ministra pro digitalizaci. Nově bude mít PirSTAN dvě křesla ministrů tzv. bez portfeje, a to pro evropské záležitosti a pro legislativu, které bude zároveň spojeno s vedením legislativní rady vlády. Za jisté se považuje také post ministra průmyslu a obchodu pro Věslava Michalika (STAN).

Ministr pro EU by měl podle Fialy koordinovat českou unijní politiku, ale také zlepšit přípravy na české předsednictví v příštím roce. Ministr pro legislativu by měl zdokonalit kvalitu nových předpisů a předsedat legislativní radě vlády. „Nechceme, aby tu byly tak špatně připravené zákony, jak jsme byli svědky v minulém funkčním období,“ řekl šéf ODS. Mezi stranami ale nebyl o „nekamenná“ ministerstva velký zájem – mají malé zázemí i aparát, proto je partaje chápou jen jako „poloviční“ resorty.

Fiala označil dnešní jednání za dlouhé, ale úspěšné, protože se strany dohodly na vládní koaliční smlouvě i programovém prohlášení. „Tyto dokumenty nyní předložíme našim politickým stranám, abychom je během několika příštích dnů schválili. Očekáváme, že budeme moci podepsat koaliční smlouvu v pondělí 8. listopadu v 11:00,“ uvedl.

Do poslední chvíle nebylo jisté, komu připadne ministerstvo pro místní rozvoj. To chtěla nejen koalice Pirátů a STAN, ale také TOP 09. U ní se totiž počítalo jen s ministerstvem zdravotnictví a postem předsedy sněmovny pro šéfku strany Markétu Pekarovou Adamovou. Jenže vedení „topky“ mělo větší ambice, zejména proto, že resort zdravotnictví na stranu v podstatě zbyl – jiné partaje o něj nejevily zájem. A tak žádala TOP 09 ještě další post.

Místní rozvoj ale nakonec získali Piráti společně s novým ministerstvem pro digitalizaci, což vnímají jako své velké vítězství. „To byl náš návrh a jsme rádi, že prošel,“ řekl HN zdroj z Pirátské strany. K tomu by podle něj měla strana získat ještě ministerstvo zahraničí a také předsednictví legislativní rady vlády. Do ní zřejmě zamíří Jakub Michálek, kterého strana chtěla původně vyslat na ministerstvo spravedlnosti. Jenže to si nakonec vybojovala ODS. TOP 09 tak může vedle resortu zdravotnictví získat ještě ministerstvo kultury, případně ministerstvo pro vědu a výzkum.

Nynější menšinová vláda ANO a ČSSD měla původně 15 členů. Loni v lednu po odchodu Vladimíra Kremlíka (za ANO) z funkce ministra dopravy se počet členů kabinetu snížil na 14, protože postu se ujal vicepremiér Karel Havlíček (ANO), který nadále zastává i funkci ministra průmyslu a obchodu.

Hospitalizovaný prezident Miloš Zeman je podle Fialy ochoten přijmout ho ve chvíli, kdy bude v nemocnici přeložen z intenzivní péče na normální pokoj. Šéf Spolu uvedl, že podle šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře se na něj prezident těší a je připraven se s ním sejít.

O schůzku požádal Fiala hlavu státu hned po volbách na počátku října, v nichž formující se vláda Spolu a PirSTAN získala 108 mandátů. Prezident je v Ústřední vojenské nemocnici, první zasedání sněmovny po volbách svolal na 8. listopadu. Až po ustavující schůzi dolní komory podá demisi končící kabinet Andreje Babiše (ANO).