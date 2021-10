Výhled do budoucna není optimistický, Češi a Česko ale zvládli mnohem horší období. V projevu k státnímu svátku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V nejtemnějších dobách podle něj národ vždy držel při sobě. Doufá, že nová vláda bude bojovat za české zájmy. Opětovně lidi vyzval, aby se nechali očkovat. Poděkoval zároveň za důvěru v době, kdy byl premiérem.

Babiš svůj projev přednesl v den, kdy obvykle vystupuje při udělování státních vyznamenání na Pražském hradě prezident. Letos se ceremoniál kvůli hospitalizaci Miloše Zemana nekoná. Podle Babiše by lidé měli prezidentovi popřát co nejrychlejší uzdravení. „Toto je přesně ten moment, kdy bychom měli zkrotit naše případné antipatie a kdy by politika měla jít stranou,“ řekl.

Podrobnosti připravujeme.