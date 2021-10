Zatímco stále není jasné, jestli se Miloš Zeman někdy vrátí k práci a Senát je pro to, aby byl zbaven pravomocí, šéf Lán Miloš Balák ve venkovském sídle prezidenta rozděluje další milionové zakázky z veřejných peněz. A to přesto, že je stíhaný za prodej tisíců tun kamene z prezidentského sídla a od května i nepravomocně odsouzený na tři roky za manipulaci tendru na zpevnění břehů lánské nádrže Klíčava. Nyní podle zjištění HN a Aktuálně.cz zadal další zakázku na zpevnění terénu - a to bez tendru a firmě svého známého. Stejného muže přitom policisté původně stíhali s Balákem i za zmíněnou těžbu kamene.

Tentokrát je podle Baláka potřeba za 3,1 milionu korun v Lánské oboře sanovat svahy Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka. Smlouvu Balák uzavřel v pondělí 18. října.

Miliony bez výběrového řízení získá firma Piratex Trading. O té Balák v minulosti reportérům tvrdil, že ji nezná. Policisté ale zjistili něco jiného. "Jde o známého obviněného ing. Baláka," zapsali do dokumentů o Michalu Krejčíkovi, který zmíněnou firmu dlouhodobě ovládá.

Balák na dotazy redakcí, proč zakázku získala zrovna Krejčíkova firma, odpověděl, že lesní správa postupovala podle zákona. "Byly osloveny tři firmy a Piratex Trading podal nejlevnější nabídku," řekl. Na doplňující dotaz, jaké firmy Lány ještě oslovily a jaké ceny nabídly, však už neodpověděl. Prý řeší větrnou kalamitu a přehled o tom nemá. Stejně tak nekomentoval, proč v minulosti tvrdil, že firmu Piratex nezná, když je Michal Krejčík jeho známý.

Zakázka je tak další ze série Balákových smluv, které jsou pod zákonným limitem, a nemusí se oficiálně soutěžit. Pravidla si proto investor stanovuje sám. Zakázka doteď chybí ve věstníku, který Lány zveřejňují na webu. V minulosti se v něm objevovaly zakázky až potom, co Balák uzavřel s jejich zhotovitelem smlouvu. Dozvěděli se o nich tak jen ti, které šéf Lán sám oslovil.

Stejnou cestou se k lánským tendrům dostal i Otto Zach, kterého policie stíhá za korupci. Vyšetřovatelé jej podezřívají, že uplácel, aby získal zakázky na opravu středočeských silnic v éře exhejtmanky Jaroslavy Jermanové.

I v případě Piratex Trading Hrad zakázku zveřejní až po vyhlášení jejího vítěze. "Zakázka bude zveřejněna na profilu v nejbližších dnech," potvrdil Balák redakci. Protikorupční experti to prohlašují za netransparentní a na hraně zákona.

Piratex Trading není v sídle prezidenta nováčkem. Při zakázce na zpevnění břehů Klíčavy dělala v letech 2017 a 2018 subdodavatele stavební firmě Energie, která je dnes odsouzená spolu s Balákem.

Dodnes není jasné, proč a za co do společnosti Piratex Trading přes Energii „odteklo“ z Lán minimálně 12 milionů korun. V té době měla firma neexistujícího majitele – byl jím střelecký klub, který sportovní svaz vyškrtl pro neplacení poplatků. A také neexistující sídlo - v domě, který jinak poskytuje služby schránkovým firmám, jí odmítali přebírat poštu, protože nájem také neplatila. Navíc porušovala zákon tím, že v rejstříku nezveřejňovala účetní závěrky.

Miliony korun za zpevnění břehů v Lánech ve firmě ale nezůstaly. Z hospodářských výsledků, které společnost po letech až letos v březnu publikovala v obchodním rejstříku, je patrné, že ve zmíněných letech vydělala jen několik stovek tisíc.

Na dotaz, co se s penězi stalo, firma nereagovala. Redakce oslovila oficiálního majitele Michala Krejčíka jediným kontaktem, který Piratex Trading (bez vlastních webových stránek) má - tedy e-mailem.

"Veškeré práce a činnosti probíhají v souladu se zákonem. Více se asi nemá cenu rozepisovat, vzhledem k tomu, že vám nejde o pravdu, ale o senzaci pro čtenáře, což je vidět ve vašich dehonestujících a zavádějících článcích," stojí v nepodepsané odpovědi, která do redakcí z e-mailové adresy dorazila.

Firma na všechno

Piratex Trading ale mezitím nedostatky v obchodním rejstříku napravil. Dnes už je jako oficiální majitel firmy v obchodním rejstříku zapsaný zmiňovaný Michal Krejčík, který za ni podle vyšetřovatelů vystupoval i v minulosti a kterého policie v souvislosti s lánskými zakázkami dokonce stíhala.

Detektivové totiž zjistili, že Krejčík Balákovi v sídle prezidenta, které je součástí chráněné krajinné oblasti, pomáhal bez povolení Báňské správy vytěžit na 40 tisíc tun kamene. Část ho pak Balák prodal pod cenou už zmiňované stavební firmě Energie.

Z případu ale Krejčík vypadl poté, co jeho stížnosti vyhovělo Nejvyšší státní zastupitelství. Podle jeho rozhodnutí detektivové chybně stanovili konkrétní trestný čin, kterého se Balák mohl dopustit. Policisté následně Balákovy obchody s kamením překvalifikovali ze zpronevěry na porušení povinnosti při správě cizího majetku. A toho se mohl dopustit už jen on jako ředitel Lesní správy Lány. Krejčík se tak soudu nejspíše vyhne.

Společnost Piratex je v Lánech úspěšná i v dalších menších zakázkách. Už v roce 2018 Balákovi dodala stovku mysliveckých košil, které ředitel lesní správy často nosí. Balák přesto tvrdil, že netuší, s kým o tom jednal.

Vloni i letos Piratex v Lánech podle dokumentů, které Hrad vložil do registru smluv, opravoval oplocení, vrata či dělal výkopové práce. Celkem za více než 400 tisíc korun. A letos v květnu pak s Piratex Trading rovnou Balák podepsal rámcovou smlouvu, na základě které bude firma provádět v Lánech opravy budov. Krejčík se ale jako oficiální majitel Piratex Trading objevil až letos v lednu.

Předtím byl úředním majitelem dle obchodního rejstříku Tomáš Kaiser. I on je dnes dalším příjemcem peněz za opravy z Lán na základě stejné rámcové smlouvy jako Piratex.

Letos v březnu pak s Piratex Trading Balák uzavřel smlouvu na prodej jehličnatého a listnatého dřeva. Podobně jako v jiných případech prodeje pokácených stromů, i tentokrát Balák tají množství i cenu materiálu, který si dle dohody Piratex může odvážet do konce roku. Navzdory tomu, že právní experti už v minulosti v jiných textech redakcí upozorňovali, že taková praxe je nelegální a smlouvy jsou tak od začátku neplatné.

Vloni dřevo z Lán díky smlouvě s Balákem mohla nakupovat i Kristýna Houbová, která jinak dle živnostenského rejstříku provozuje ze středočeské vesnice Skryje autodopravu. Podle pátrání Aktuálně.cz ale na takovou činnost nemá koncesi, kterou zákon vyžaduje. Tu jí zajišťuje Tomáš Kaiser.

Soudce: Byl to šolich

I přesto, že Balák podle soudu Hrad připravil o miliony korun, kancléř Mynář ho odvolat odmítá. Sám ho do čela lesní správy v roce 2013 vybral a dosadil bez tendru. Od té doby se ho zastává a dokonce tlačil na soudce a ministry spravedlnosti, aby Balákovo trestní stíhání torpédovali.

Předseda senátu kladenského soudu Petr Sedlařík, který v květnu nepravomocně poslal Baláka na tři roky do vězení, mluvil v rozsudku o "neschopnosti Kanceláře prezidenta republiky zabránit zneužití veřejných peněz".

"Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl Sedlařík přímo v soudní síni s tím, že obžalovaní "popřeli smysl zadávacího řízení".

Vratislav Mynář na dotaz Aktuálně.cz, zda má Hrad nastavená opatření, aby k nelegálnostem nedocházelo, neodpověděl. S redakcí nekomunikuje dlouhodobě.

Na stamilionové lánské zakázce na zpevnění břehů, za níž je Balák stíhaný, se podíleli i Mynářovi blízcí - byli v roli těch, kteří měli Hrad chránit před podvody. Navíc Mynář v době, kdy se problematická zakázka připravovala, Balákovi dával vysoké odměny. Aktuálně.cz a Respekt už popsaly, že z manipulace lánských zakázek policisté podezřívali i Mynáře samotného. I kvůli tomu, že požívá výhod ochrany ze strany prezidenta, mu ale nikdy nezákonnosti nedokázali.