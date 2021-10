Epidemie covidu-19 se začala vyvíjet podle rizikového scénáře a nezastaví se ze dne na den. Epidemiologická situace se mimořádně zhoršila a ministerstvo na to musí reagovat. Novinářům to ve středu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v návaznosti na to, že se na některých chystaných opatřeních vláda neshodla se zástupci budoucí vládní koalice. Vojtěch také řekl, že na ministerstvu zůstane do té doby, dokud to bude potřeba. Úřad podle něj v této situaci nemůže být bez vedení. Vojtěch měl od 1. listopadu přejít na ministerstvo zahraničí jako schválený velvyslanec ve Finsku.

Vláda se bude ve středu zabývat návrhy ministerstva zdravotnictví, které mají omezit šíření epidemie covidu-19. Resort navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Dle Asociace malých a středních podniků budou muset restaurátéři kontrolovat doklad o bezinfekčnosti hostů od 1. listopadu. Má to dnes schválit vláda.

Kabinet chce rovněž obnovit povinné nošení respirátorů v zaměstnání. Usiluje také o to, aby v krajích, kde je situace nejhorší, děti nad 12 let nosily roušky i při výuce ve třídě. Nyní je to povinné jen ve společných prostorách školy.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) při té příležitosti zopakoval, že nesouhlasí s návrhem na povinné roušky ve výuce a je pro testy žáků na covid. Prodloužit plošně podzimní prázdniny nechce. Například Praha ale vyzvala radnice a ZŠ, aby daly dětem příští pondělí a úterý ředitelské volno.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. S ukončením hrazení nesouhlasí AntiCovid tým koalice Spolu, která společně s koalicí Pirátů a Starostů a nezávislých chce sestavit budoucí vládu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech opozici vyzval, aby se do jednání o opatřeních zapojila. Opozice však uvedla, že se tím snaží hodit odpovědnost za epidemii na ni.

Vojtěch také řekl, že je dál připraven k jednání. „Epidemiologická situace se mimořádně zhoršila a já si myslím, že na to musíme reagovat,“ konstatoval. Podle něj opatření, která ministerstvo navrhuje, nejsou restriktivní či „uzavírací“. Vláda se s opozicí shoduje na tom, že nechce další lockdown. Vojtěch se domnívá, že návrhy nejdou proti názorům budoucí koalice.

Na dotaz novinářů, kdy odejde na místo velvyslance do Finska, odpověděl, že nemá žádný termín. „Vzhledem k současné situaci budu na ministerstvu zdravotnictví, dokud to bude potřeba. Není možné, aby ministerstvo nyní bylo bez vedení,“ poznamenal.

Epidemie podle Vojtěcha dlouho sledovala realistický scénář predikce, v posledních dnech se ale vyvíjí podle rizikového. Podle rizikového scénáře by mohlo být na začátku listopadu v nemocnicích 1200 lidí s covidem-19, z toho 250 na jednotkách intenzivní péče. Podle Vojtěcha v některých krajích hrozí opětovné omezování odložitelné nemocniční péče.

Podle středečních údajů ministerstva zdravotnictví šíření nemoci covid-19 zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. V úterý přibylo 3246 případů, což je o 1739 víc než před týdnem a nejvíc za den od 20. dubna. Také lidí s covidem-19 v nemocnicích přibývá, od předchozího úterka jejich počet stoupl o dvě pětiny na 620. Stovka lidí je v těžkém stavu. Prudce roste i množství úmrtí. Za posledních sedm dní zemřelo 51 lidí s covidem-19, zatímco třeba za celé září bylo úmrtí 44.

O jaká data se opíráte? ptá se Plaga

Plaga zopakoval, že nesouhlasí se záměrem ministerstva zdravotnictví nařídit ve školách nošení roušek ve výuce. Podle Plagy resort zdravotnictví neustále mění své protiepidemické strategie a jeho postoj k plánování opatření proti covidu-19 ve školách je nepochopitelný. Na středečním jednání vlády proto bude chtít vysvětlení, o jaká data se ministerstvo zdravotnictví opírá. Ministerstvo školství dlouhodobě prosazuje, aby se aspoň v regionech s horší epidemickou situací žáci testovali na covid-19. Prodloužit podzimní prázdniny plošně o dva dny bez dalších podobných opatření v celé společnosti Plaga nechce.

„Můj postoj je negativní,“ zopakoval ministr školství. Podle něj by nošení roušek ve výuce mělo naprosto negativní dopad na vzdělávací proces a žáci by se místo toho měli raději pravidelně testovat na covid-19.

Plaga také zkritizoval ministerstvo zdravotnictví za časté změny v jeho postojích, kvůli kterým je podle něj protiepidemická strategie nepřehledná. „Musím říct, že návrh na zarouškování dětí ve výuce úplně nechápu, protože naposledy v pondělí nás (z ministerstva zdravotnictví) ubezpečovali, že situace je v pořádku, a na opakované návrhy na testování v lokalitách s vysokým výskytem covidu reagovali negativně,“ řekl.

Podle něj ministerstvo zdravotnictví původně slibovalo, že se ve školách bude testovat v regionech s týdenním výskytem 25 pozitivních případů covidu-19 na 100 tisíc obyvatel. V září ministerstvo zdravotnictví tuto hodnotu zvedlo na 75 případů, následně od záměru testování ve školách zcela ustoupilo, řekl. V úterý podle Plagy ministerstvo přišlo s nápadem celoplošného nošení roušek ve výuce od 12 let. „V tuto chvíli vidím, že plán ministerstva zdravotnictví se zřejmě přes noc opět změnil a týká se krajů, takže já konkrétní údaje od ministerstva zdravotnictví před jednáním vlády nemám,“ řekl. Očekává, že se o tom na vládě bude jednat. „Neustálé změny strategie ministerstva zdravotnictví, přiznám se, nechápu,“ dodal.

S možností, že by se kvůli epidemii mohly v posledním říjnovém týdnu o dva dny prodloužit podzimní prázdniny, ministr školství nepočítá. Není podle něj možné, aby ve školství platila větší opatření než v ostatních oblastech společnosti.