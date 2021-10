Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pondělí seznámil veřejnost s názorem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) na aktuální stav prezidenta Miloše Zemana (77). Podle ÚVN není Zeman teď ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a jeho dlouhodobá prognóza je krajně nejistá. Zeman je v nemocnici od neděle 10. října. Až do tohoto pondělí veřejnost neměla o jeho zdravotním stavu informace. Projděte si výběr výroků, které se v souvislosti s jeho zdravím v uplynulých dvou týdnech objevily.

3. října

– Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zmínil jako možnou variantu, že by se Senát oficiální cestou dotázal na zdraví prezidenta. „Byl bych velmi nerad, kdybychom se ho (prezidenta) nakonec museli oficiálně dotazovat. V okamžiku, kdy by se ukázalo, že pořád nevíme, jak to je, a bylo by to celé zahalené nějakou mlhou, tak jedna z variant, která je ve hře, je, že máme možnost se takto oficiálně dotázat. On nemusí odpovědět. Ale znovu říkám, že věřím, že to nebude potřeba, že se normálně ty informace dozvíme,“ uvedl Vystrčil.

– „Výroky páně Vystrčilovy v rámci zachování sebeúcty ponechám bez komentáře,“ sdělil ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

– „Já informován jsem, protože jsem v telefonickém kontaktu s panem kancléřem. Mám tyto informace z pozice své funkce. Pan prezident Zeman není úplně zdravý, to víme. Na druhou stranu si myslím, že se těší na povolební vyjednávání a že si je patřičně užije. A myslím si, že je způsobilý k tomu, aby je vedl,“ reagoval šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO).

6. října

– „Mluvil jsem ráno s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice a pan prezident je v pořádku,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

– Bývalá ministryně pro lidská práva a psychiatrička Džamila Stehlíková na svém blogu obvinila prezidentovu kancelář, že tají pravdu o Zemanově stavu a veřejnost neinformuje o zhoršujícím se fyzickém i duševním stavu prezidenta. „Podle anamnézy (z osobních kontaktů s panem prezidentem staršího data a nedávných informací od kolegů) lze předpokládat, že důvodem hospitalizace byl metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy,“ napsala mimo jiné. Infuzní léčba, kterou Zeman v ÚVN absolvoval, podle ní metabolický rozvrat odvrátila, ale „abstinence od alkoholu v průběhu osmidenní hospitalizace vedla k náběhu na delirium tremens“. Stehlíkovou chce prezident za její výroky zažalovat.

– „Kancelář prezidenta republiky upozorňuje, že informace objevující se v současné době o zdravotním stavu prezidenta republiky se nezakládají na pravdě. Jedná se o úmyslné dezinformace nebo přímo cílené lži,“ uvedl Pražský hrad v prohlášení. Kancelář dále uvedla, že autoři a šiřitelé spekulací a dezinformací o zdraví prezidenta „jsou vedeni politickým aktivismem, snahou o vlastní zviditelnění a často také nenávistí k prezidentu“.

– „Četná média a politici se k prezidentu demokratické republiky chovají hůř než nacisté k Emilu Háchovi za protektorátu,“ tweetoval Ovčáček. „Připomeňme si realitu, co je cílem zpravodajsko-politicko-mediální operace. Je to největší útok na demokratický pořádek od února 1948. Kdyby tehdy KSČ měla tu možnost, postupovala by stejně vůči dr. Edvardu Benešovi,“ uvedl hradní mluvčí v dalším tweetu.

Připomeňme si realitu, co je cílem zpravodajsko-politicko-mediální operace. Je to největší útok na demokratický pořádek od února 1948. Kdyby tehdy KSČ měla tu možnost, postupovala by stejně vůči dr. Edvardu Benešovi. https://t.co/auL8pSvBsO — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 7, 2021

7. října

– „Dnes v odpoledních hodinách se uskutečnila plánovaná lékařská návštěva ředitele ÚVN pana profesora Zavorala u pana prezidenta Miloše Zemana. V souladu se zákonem o zdravotních službách nebude ÚVN poskytovat informace o skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotní péče,“ uvedla mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

– Mluvčí Ovčáček uvedl, že Zavoral Zemanovi nedoporučil, aby využil možnosti volit ve volební místnosti. „Prezident republiky toto doporučení vyslyšel. Na základě doporučení profesora Miroslava Zavorala bude upravován i další program prezidenta republiky,“ napsal Ovčáček.

8. října

– „Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit,“ řekl mluvčí Ovčáček. „Chtěl bych rozptýlit všechny ty fámy, dezinformace, různé obavy, o pana prezidenta je velmi dobře postaráno, je mu poskytována vysoce kvalitní péče,“ dodal. Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil za fámy a dezinformace. Mluvčí odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu.

– Prezident Zeman odhlasoval ve sněmovních volbách na zámku v Lánech. Podle Ivana Salače, předsedy komise, Zeman s komisaři při volbě hovořil, avšak nikoliv o svém zdravotním stavu. Ovčáček zveřejnil tři fotografie prezidenta, jak sedí za stolem u volební urny.

Prezident Miloš Zeman odevzdal 8. října 2021 hlas ve sněmovních volbách na zámku v Lánech. Foto: ČTK

9. října

– „Lidé, kteří se starají o pana prezidenta, kteří jsou informováni o jeho zdravotním stavu, tak jsou nositeli poměrně velké odpovědnosti. Protože úkoly, které jsou před panem prezidentem, jsou zásadní pro fungování České republiky. Věřím, že si to uvědomují, že jsou nositeli takto velké odpovědnosti. A že se budou odpovědně chovat a že všechny informace, které by veřejnost měla vědět, případně alespoň někteří nejvyšší ústavní činitelé, předávají. Protože kdyby tak nečinili, tak by se chovali nezodpovědně, a já doufám, že tuto zemi mají rádi,“ řekl Vystrčil, podle něhož byla o zdravotním stavu prezidenta společnost informována, byť to některým může připadat jako nedostatečné.

10. října

– „Krátce po 13. hodině jsme přijali k hospitalizaci prezidenta republiky Miloše Zemana na mé doporučení. Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. Přesně známe diagnózu, tím způsobem jsme schopni zacílit léčbu tak, jak má vypadat. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny ÚVN a je v péči odborníků,“ řekl Zemanův ošetřující lékař Zavoral. Přesnou diagnózu prezidenta médiím nesdělil, neboť k tomu nemá jeho souhlas.

– Mluvčí Ovčáček uvedl, že Zeman souhlasil s hospitalizací. Později sdělil, že „pan prezident nyní potřebuje klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodují lékaři“. Dodal, že „současná hospitalizace pana prezidenta nikterak neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci“.

11. října

– „Pan prezident Miloš Zeman je hospitalizován na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK) a ÚVN, kde o něj pečuje tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči. Léčebný plán pana prezidenta stanovuje lékařské konzilium ÚVN složené ze specialistů na dílčí zdravotní problémy pacienta,“ uvedla mluvčí ÚVN Zinke s tím, že jeho zdravotní stav je stabilizovaný.

12. října

– „Máme obavu, zda současný zdravotní stav umožňuje prezidentu republiky vykonávat jeho úřad. Rámcovou informaci, která umožní zachovat patřičný respekt a citlivost vůči panu prezidentovi a jeho rodině, očekáváme od Kanceláře prezidenta republiky. Ta v tomto ohledu dosud nekonala dostatečně, proto ji dotazujeme,“ uvedl předseda Senátu Vystrčil k oznámení, že požádá hradního kancléře Vratislava Mynáře o informace, jaké jsou prognózy vývoje Zemanova zdravotního stavu.

– „Chci zdůraznit, že pan prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi,“ řekl mluvčí Ovčáček. „K obědu měl dnes pan prezident meruňkové buchty, na zítřek (středu) si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší,“ dodal mluvčí.

13. října

– „Léčebný program každého pacienta, jehož součástí je také určení medikace i dietního režimu, sestavují specialisté v oboru a vždy odpovídá adekvátním zdravotním problémům, diagnóze i zdravotnímu stavu pacienta. Nemůžeme o pacientech podávat informace, ale můžeme se ohradit, je-li napadána nebo znevažována poctivá práce odborníků, umocněná empatií, lidským přístupem a pochopením pro potřeby pacienta,“ uvedla na webu ÚVN mluvčí Zinke. Někteří lékaři a odborníci v posledních hodinách v médiích zpochybňovali prezidentův jídelníček, jak o něm informoval jeho mluvčí.

Dobro pacienta je nejvyšší zákonhttps://t.co/BP44Bwr4rS — ÚVN Praha (@uvn_praha) October 13, 2021

- Server Deník N s odvoláním na tři zdroje uvedl, že prezidentův stav je vážnější, než jeho okolí uvádí. Zeman podle serveru trpí jaterní encefalopatií, kterou způsobuje akutní nebo chronické selhání jater. „Projevuje se to třeba tím, že je dezorientovaný a říká nesouvisející věci,“ popsal listu jeden ze zdrojů. Podle jiného zdroje prezident sice komunikuje, ale obtížně. Mluví také z cesty.

14. října

– Prezidentova manželka Ivana Zemanová uvedla, že její muž prochází léčbou, která si vyžádá čas. Média Zemanová požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat síly. Uvedla to bez podrobností k prezidentovu zdravotnímu stavu na brífinku, spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické. Novináři neměli možnost pokládat dotazy.

– „Můžu potvrdit, že pan prezident je schopen vykonávat svůj úřad a zajímá se o dění... Samotná hospitalizace není důvodem pro aktivaci (ústavního) článku 66 a já jsem dneska s panem prezidentem mluvil a rozhodně si myslím, že není namístě tento článek v tuto chvíli použít,“ řekl předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který prezidenta navštívil spolu s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem v ÚVN. Nemocnice později oznámila, že se návštěva uskutečnila bez vědomí ošetřujícího lékaře.

Návštěvy u pana prezidenta

republikyhttps://t.co/CGGMLjYonI — ÚVN Praha (@uvn_praha) October 14, 2021

15. října

– „Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám,“ napsal v prohlášení Vondráček, který zopakoval, že Zeman před ním vlastnoručně podepsal rozhodnutí o svolání zasedání sněmovny na 8. listopadu. „Kvůli tomu se schůzka především udála,“ řekl Rádiu Impuls.

Vondráček ukazuje dokument podepsaný prezidentem Zemanem. Foto: ČT

– „Táži se nemocnice i profesora Zavorala jako lékaře, jak to s panem prezidentem je z hlediska jeho způsobilosti vykonávat svůj úřad. Očekávám, že pan ředitel nemocnice bude rychlejší, než je Kancelář prezidenta republiky,“ prohlásil předseda Senátu Vystrčil, který se na ÚVN obrátil s dotazem, jaká je prognóza zdravotního stavu prezidenta Zemana a zda je schopen zastávat svůj úřad. Vystrčil se už 12. října obrátil se stejnou žádostí na Kancelář prezidenta republiky, odpověď ale nedostal.

18. října

– Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář na brífinku prohlásil, že předseda Senátu dotazem na KPR ohledně zdravotního stavu Miloše Zemana vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k jeho zviditelnění. „Tolik pokrytectví, které předvádí předseda a někteří členové Senátu, jsem v životě nezažil. Vše od samého začátku směřuje pouze ke snaze zbavit pana prezidenta výkonu jeho pravomocí,“ řekl Mynář.

Video Video Živě: Brífink kancléře Vratislava Mynáře k informacím o prezidentově zdravotním stavu

– Vystrčil s odkazem na vyjádření ředitele ÚVN a Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala řekl, že prezident teď není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Předseda Senátu také uvedl, že dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu je podle nemocnice krajně nejistá. Možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech je málo pravděpodobná. Vystrčil také uvedl, že o Zemanově stavu byl už ve středu 13. října informován hradní kancléř Vratislav Mynář.

– „Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit,“ uvedl v reakci na Vystrčilovo vystoupení premiér Babiš. Na tahu je teď podle něj hlavně Senát, současné sněmovně a jejímu předsedovi Vondráčkovi vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu.