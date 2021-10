Klíčovým datem pro Česko je nyní 8. listopad. Do té doby by se měl uzdravit prezident Miloš Zeman, který musí přijmout demisi končící vlády a pověřit budoucího premiéra sestavením nové. Hrad ale dál vytrvale mlčí o tom, v jakém stavu Zeman je. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se Kanceláře prezidenta republiky už oficiální cestou na prognózu léčby ptal, odpovědi se mu ale nedostalo. Dopis proto zaslal i řediteli Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) a ošetřujícímu lékaři prezidenta Miroslavu Zavoralovi.

„Lékařům ve vojenské nemocnici věřím, proto jsem dotaz panu Zavoralovi zaslal. Jde nám čistě o prognózu vývoje nemoci prezidenta a o to, jestli je schopný vykonávat úřad. Nejde nám o žádné diagnózy ani nic podobného,“ řekl v pátek večer Vystrčil, který není přesvědčený, že by všechny Zemanovy kroky vycházely z jeho vůle. „Pokud mluvím o pracovnících Kanceláře prezidenta republiky, jsem přesvědčen, že pan prezident není v dobrých rukou. Nejsem si jistý, že všechny činěné kroky jsou s prezidentem konzultovány. Jak ho znám, některé věci by podle mého neschválil a nesouhlasil s nimi,“ prohlásil Vystrčil.

Ošetřující lékař prezidenta ovšem už jednou prohlásil, že je vázaný lékařským tajemstvím. Podle Tomáše Doležala, který se specializuje na zdravotnické právo, moc možností k jeho prolomení nyní Zavoral nemá. „Lékařské tajemství je poměrně široký pojem. Jsou to v podstatě jakékoli informace související se zdravotním stavem pacienta – a do toho je zahrnuta i informace o prognóze. Miroslav Zavoral jako ošetřující lékař prezidenta z mého pohledu moc možností nemá,“ vysvětlil pro HN Doležal.

Situace by se mohla změnit v případě, že by se aktivoval článek 66. V jakém rozsahu ale umožňuje prolomit lékařské tajemství, není zcela jasné. „Je to výjimečná situace, ale domnívám se, že s trochou invence tam ta možnost je. Lékařské tajemství by se tak mohlo částečně prolomit,“ dodal Doležal. Informace o zdravotním stavu by pak lékař mohl podat ve smyslu, jestli je prezident schopen funkci vykonávat, nebo ne.

Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke v sobotu pro ČTK uvedla, že nemocnice řeší Vystrčilovu žádost se vší zodpovědností a naléhavostí. Kdy přesně nemocnice na žádost odpoví, Zinke neupřesnila.

Neutichající debatu nad stavem prezidenta ve čtvrtek odpoledne znovu rozvířil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který se za ním zastavil. Prezident podepsal rozhodnutí o svolání ustavující schůze sněmovny na 8. listopadu, u podpisu dokumentu však nebyl žádný jiný vysoký ústavní činitel. „Akt ale proběhl zcela vskrytu, a navíc byl naprosto zbytečný, 8. listopadu by se sněmovna sešla tak jako tak. Vede to k úvahám, jak by měly další akty vypadat. Je potřeba přijmout demisi končící vlády a pověřit nového premiéra sestavením vlády nové. Prezidentská kancelář by měla přemýšlet nad tím, jak v případě hospitalizace vymyslet ohleduplný způsob činnosti prezidenta, pokud jí bude schopen,“ vysvětlil místopředseda senátu Jiří Oberfalzer s tím, že je potřeba ujistit i veřejnost, že vše probíhá podle pravidel. „Nesrovnalosti ohledně příchodu pana Vondráčka mohou v budoucnu vést jen ke zpochybnění podobných rozhodnutí,“ dodal.

Vondráček byl totiž na návštěvě u prezidenta bez vědomí ošetřujícího lékaře, na pokoj ho vzal kancléř Vratislav Mynář. ÚVN se od návštěvy, jejího průběhu a komentáře o zdravotním stavu prezidenta distancovala. Vondráček se později omluvil, že o chybějící konzultaci s lékařem nevěděl. „Pozval mě sám pan prezident prostřednictvím pana kancléře a já byl přesvědčený o tom, že je vše řádně zkonzultováno s nemocnicí i ošetřujícím lékařem,“ reagoval na distanci nemocnice Vondráček.

Kancléř Mynář se nechal v pátek slyšet, že hodlá po dohodě se Zemanovou rodinou počátkem příštího týdne veřejně vystoupit v reakci na informace, které se o prezidentovi šíří.

Ústřední vojenská nemocnice požádala o pomoc i policii. K prezidentovi nyní mohou pouze ti, kdo předem zažádali o souhlas ošetřujícího lékaře.

Policie České republiky pana předsedu Poslanecké sněmovny k prezidentu republiky nedoprovázela. Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě. https://t.co/pIHNaE00fl — Policie ČR (@PolicieCZ) October 15, 2021

O Vondráčkově návštěvě netušil ani premiér Andrej Babiš (ANO). „Já jsem o té návštěvě nevěděl a vůbec nechápu, proč tam pan Vondráček šel. Podle vyjádření nemocnice tam došlo k něčemu, co je nepřijatelné,“ řekl Babiš pro Radiožurnál.

Kancelář prezidenta republiky ani kancléř Mynář podrobnější informace k návštěvě neposkytli. U prezidenta byl také hradní protokolář Vladimír Kruliš, který setkání fotil. Snímky ale kancelář prezidenta nezveřejnila. Podle informací Deníku N vedoucí lékař oddělení Tomáš Tyll zanedlouho všechny přítomné údajně vykázal. Na oddělení bylo podle zjištění Respektu celkem pět lidí, kteří nebyli Zemanovi příbuzní.

Policie České republiky vyhoví požadavku @uvn_praha a od tohoto okamžiku nebude ze strany ochránců umožněn přímý kontakt prezidenta republiky s žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 15, 2021

Prezident je od neděle hospitalizovaný na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, která patří k oddělením s tou nejintenzivnější péčí. Součástí jsou i přísné bezpečnostní podmínky, aby se neohrožovalo zdraví pacientů. Podle Lukáše Velevy, ředitele Nemocnice Jihlava, má každá taková jednotka vedoucího lékaře.

„Bez souhlasu se tam nikdo nedostane. Alespoň tak je to běžné v jiných nemocnicích, nedokážu si představit, že by to v ÚVN bylo jiné,“ popsal Velev. „Ani tam se nemohlo stát, že by je pustil nějaký zdravotník. To by někdo z hradní gardy musel dostat čip a předsedu sněmovny tam pustit, pak by hradní kancelář porušila všechna bezpečnostní opatření,“ komentuje chování prezidentské kanceláře Velev.

Že jsou oddělení intenzivní péče těžko přístupná, potvrzuje i Zuzana Roithová, která je předsedkyní představenstva Jihočeských nemocnic. „To není vůbec možné, aby se někdo dostal na takovou jednotku. Pacienti jsou neustále monitorováni. Nevím, jak vypadá organizace jednotky, kde je hospitalizovaný pan prezident, ale pravděpodobně bude propojená s místností ošetřovatelů. Vstoupit na oddělení znamená, že tam někdo toho člověka musel pustit. A evidentně to nebyl ošetřující personál, zřejmě šlo o ochranku,“ vysvětluje Roithová.

Přísné předpisy jsou na odděleních hlavně kvůli pacientům, které je potřeba chránit před zavlečením infekce. „Tedy že na všech takových pracovištích v Česku musí být návštěva převlečena do ochranných prostředků, musí mít svolení lékaře a musí prokázat bezinfekčnost. K tomu zřejmě nedošlo – a hradní kancelář tak ohrozila prezidenta republiky,“ dodává Roithová.

Oddělení jsou zajištěná zvonky, kódy či vstupem na čip. Že by se na oddělení dostal někdo bez vědomí personálu, si neumí představit ani senátor a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus (ODS). „Je to nemožné, tato oddělení jsou vždy zavřena a musí se zvonit, anebo máte jako zdravotník klíče nebo kód. Navíc na odděleních péče nejvyššího stupně jsou vždy přítomní lékaři a sestřičky, pacienti jsou kontinuálně monitorovaní. Na takovém typu oddělení jsou hospitalizovaní lidé, kterým selhávají základní životní funkce, případně hrozí, že selžou. Hlídají je přístroje. Tam se nemůže jen tak někdo procházet,“ popsal Kraus. I on dochází k závěru, že návštěvu musel pustit někdo, kdo už byl na oddělení.

Situace začíná připomínat puč

Hrad drží veřejnost i novináře v nevědomosti, jak na tom prezident je. Mluvčí Jiří Ovčáček opakuje, že prezident je nemocný, ale dotazy nezodpovídá a telefony nebere. Pochybnosti o stavu prezidenta nerozptýlila ve čtvrtek odpoledne ani první dáma Ivana Zemanová, která k prezidentovu stavu promluvila vůbec poprvé. Podle Petra Gazdíka (STAN) začíná situace na Hradě připomínat puč.

„Na řadě je Senát, budeme o tom hovořit v nejbližších dnech. Ale není ustanovená nová sněmovna a současná je prohradní, takže toho moc neuděláme. Krom toho, že se možná falšují podpisy, je třeba ze strany obou komor hlídat, jaké kroky pan prezident činí, pokud je činí vůbec on. Pokud ne, Senát musí jednat obratem,“ řekl Gazdík.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil oficiálně požádal Hrad o prognózu stavu prezidenta Zemana. Víc ale teď dělat nemůže. „My konat nemůžeme. Mám jít za nemocným člověkem a vykopnout dveře, nebo co? Já nevím, to není normální, my teď konat nemůžeme,“ řekl Vystrčil v rozhovoru pro HN.

Návštěvu předsedy sněmovny u prezidenta odsoudil i lidovecký poslanec Marek Výborný. „Chování pana Vondráčka je pro mě naprosto nepochopitelné. Je nedůstojné vůči nemocnému prezidentovi a nepochopitelné také lidsky,“ řekl Výborný. Jestli je podpis na rozhodnutí o svolání ustavující schůze sněmovny pravý, odmítl spekulovat. Na státní zastupitelství už ale přišlo trestní oznámení, jestli podpis někdo nezfalšoval.

Vondráčkova návštěva v nemocnici nedává smysl také z toho pohledu, že podpis prezidenta na dokumentu nebyl nutný. Sněmovna by se sešla i bez toho. „Ústavní kroky jsou jasně dané. Prezident bude své ústavní pravomoci povinen činit až po 8. listopadu a dál. My jsme schopni se 8. listopadu sejít, navíc vláda nyní nějak funguje,“ dodal Výborný.

Kancelář prezidenta ani ošetřující lékař bližší podrobnosti o stavu Zemana neposkytují. Od neděle veřejnost neví, jestli je při vědomí, nebo v jak vážném stavu je. Během pobytu v nemocnici ale podepsal dva dokumenty – rozhodnutí ze čtvrtka odpoledne a také jmenování předsedy brněnského krajského soudu Milana Čečotky. Problematická je ale podle Výborného důvěryhodnost. „Potřebujeme vědět, zda jsou to kroky prezidenta, nebo členů, či dokonce nečlenů jeho kanceláře. To by byl velký problém, ale je to zodpovědnost lidí kolem něj,“ dodal.

V krizi je hlavně důvěra v prezidentskou kancelář

Politici i veřejnost zpochybňují podepsané dokumenty a o současném stavu prezidenta se toho ví jen velmi málo. O krizi ústavního pořádku ale podle ústavního právníka Jana Kysela nejde. „Ve chvíli, kdy se vyjadřují pochybnosti, a to dobře odůvodněné pochybnosti o tom, co nám sděluje Kancelář prezidenta republiky a nejvyšší představitelé státu, jde hlavně o krizi důvěry. A budeme se s tím muset popasovat i v příštích letech, protože stav nemocného prezidenta se dříve či později vyřeší, ale tato pachuť zůstane,“ řekl pro HN.

Vzhledem k tomu, že pochybnosti kromě veřejnosti a médií mají také poslanci a senátoři, pak je podle Kysely adekvátní sáhnout ke článku 66 ústavy, aby se prezidentský úřad ochránil. „Když pochybujete, je lepší svěřit pravomoci někomu jinému než u každého úkonu prezidenta přemýšlet, jestli to byl úkon prezidenta, nebo úkon ředitele Kanceláře prezidenta, nebo úkon ředitele jeho tiskového odboru,“ míní ústavní právník.

Jestliže by obě komory parlamentu schválily aktivaci článku 66, přešla by většina pravomocí hlavy státu na předsedu Poslanecké sněmovny. „Když nemáme možnost zjistit o prezidentově konání pravdu a nevěříme různým poslům, připadá mi jako nejčistší řešení takováto ochrana funkčnosti úřadu,“ dodává Kysela.

Nad bizarností celé návštěvy se pozastavuje i ústavní právník Ondřej Preuss. „Ale zdráhám se uvěřit, že by okolí prezidenta, nebo dokonce předseda sněmovny fabulovali, či dokonce fabrikovali rozhodnutí prezidenta republiky. To je speciální trestní čin přisvojování úřadu, za který hrozí až dva roky odnětí svobody,“ říká Preuss.

Ještě ve čtvrtek večer Vondráček podotknul, že prezident chce ve věci jmenování premiéra postupovat originálně. Svébytnost Miloše Zemana už přitom známe poměrně dobře. „Prezident přistupoval už v minulosti k ústavě dost kreativně, ale nevím, co si pod tím mám představit. Asi něco, co jsme ještě nezažili. Prostor pro originalitu tady ale nevidím, pokud to vůbec takto řekl. Výsledky voleb jsou jasné, vláda vzniká, není potřeba, aby do toho prezident aktivně vstupoval,“ uzavírá Preuss.