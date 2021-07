Sněmovna zmírnila podmínky nároku na ošetřovatelské volno a prodloužila otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny. Zachovala také dětské skupiny, které v minulosti vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Předlohy nyní dostanou k posouzení senátoři. Poslanci naopak nedokončili schvalování zvýšení odměn pěstounů a příspěvků na děti takzvaným klokánkům a po sporech ani zpřísnění podmínek pro výplatu dávek v hmotné nouzi, jak je prosazuje opoziční hnutí SPD.

Novela SPD se stala terčem kritiky zejména opozičních Pirátů. Jejich místopředsedkyně Olga Richterová označila změny za „vlka v rouše beránčím“, mohou podle ní bezdůvodně poškodit desetitisíce lidí. Předkladatelé si naopak od novely slibují omezení zneužívání dávek lidmi, kteří nechtějí pracovat. Debatu provázelo rovněž obviňování z obstrukcí, a to i v souvislosti s nedokončeným třetím čtením předlohy o růstu pěstounských odměn. Zejména poslanci Pirátů a SPD se přeli o to, kdo za situaci může.

Komunistka Hana Aulická Jírovcová viděla za vývojem sněmovního jednání předvolební kampaň. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) mluvila o „blázinci“.

Předlohu o ošetřovatelském volnu, za níž stojí vládní ČSSD, i vládní novelu k dětským skupinám poslanci schválili hladce. Sněmovna oba návrhy upravila.

V případě ošetřovatelského volna se zkrátí z týdne na čtyři dny doba, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Podmínka hospitalizace se navíc nebude uplatňovat u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci. U otcovské dovolené sociálnědemokratická novela prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové čerpat dávku, o dobu hospitalizace novorozence. Prodloužení otcovské dovolené na 14 dnů sněmovna do předlohy vložila na návrh skupiny poslanců Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09 . U běžného ošetřovného novela rozšiřuje okruh pečujících lidí, u nichž se nevyžaduje soužití s ošetřovaným příbuzným v jedné domácnosti.

Dětské skupiny budou podle schváleného znění předlohy nadále i pro starší děti. Vláda původně navrhovala, aby se přeměnily na jesle, tedy na zařízení pro nejmenší děti. Novela souvisela s blížícím se koncem financování z unijních peněz. Část opozice mínila, že by její schválení beze změn vedlo k likvidaci dětských skupin. Nově zákon zakotví i jejich financování podle celkové úpravy zákonodárců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů, KDU-ČSL a STAN v návaznosti na normativ pro soukromé mateřské školy. Na děti do tří let by stát nyní dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně. Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše čtyři tisíce korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Na starší dítě by hranice platby určena nebyla. Nyní je v provozu přes tisíc skupin asi s 15 tisíci místy.

Novela také zavede odbornou způsobilost pečujících, a to zdravotnickou pro nejmenší děti a pedagogickou pro starší děti. Upraví rovněž požadavky na prostory, například na jejich požární ochranu. Naopak neobsahuje spornou podmínku jejich dostatečného denního osvětlení.

Poslanci se sešli na středeční dvojici mimořádných schůzí kvůli opravě části stropu hlavního jednacího sálu v náhradních prostorách takzvané malé sněmovny. Na stejném místě je v pátek čeká další zvláštní jednání, na němž budou schvalovat mimo jiné dodatečné zvýšení důchodů.