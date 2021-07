Aktuálně platné opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách není náležitě odůvodněné, Nejvyšší správní soud (NSS) v úterý proto opatření zrušil. Zásah má odloženou účinnost, vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, tedy od jeho doručení oběma stranám. Ministerstvo tak bude mít čas reagovat a odůvodnění případně doplnit. Podle NSS úřad dosud „systematicky ignoruje“ jeho rozhodování. Příště už by tak soud mohl rušit opatření hned, bez odkladu, který přiznal nyní. Verdikt je dostupný na úřední desce.

Ministerstvo zdravotnictví odůvodnění doplní podle požadavků NSS. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že si neumí představit, že by v Česku neplatilo. Vojtěch uvedl, že opatření není ve světě žádnou výjimkou a je otázkou, jak podrobné zdůvodnění už bude soudu stačit.

„Požádal jsem kolegy, aby to zanalyzovali, aby to odůvodnění, které musíme doplnit do tří dnů, skutečně odpovídalo těm předchozím rozsudkům,“ řekl Vojtěch. „Soud také neřekl, že to opatření jako takové je špatně, že bychom ho nemohli udělat. Řekl, že je problém v odůvodnění, což je myslím ta lepší varianta. Dal nám tři dny, abychom to doplnili. A to musíme udělat,“ shrnul ministr.

NSS už dříve vynesl dvě podobná rozhodnutí. Ministerstvu opakovaně vytýkal nedostatky v odůvodnění obdobných opatření. Konkrétně se mělo vypořádat například s otázkou dopadů dlouhodobého nošení respirátorů a také s tím, zda nemohou v některých individuálních případech zdravotní rizika nošení respirátoru převýšit přínosy ochrany dýchacích cest jako prevence šíření koronaviru. Soud žádal doplnit také odkazy na odborné studie. Ministerstvo ale podle NSS většinu nedostatků neodstranilo.

„V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát,“ uvedl soudce Petr Mikeš.

Soud zvažoval, zda nemá zrušit opatření s okamžitou účinností, nebo dokonce zpětně. Povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách by tak ze dne na den padla, a to včetně třeba návštěv ve zdravotnických zařízeních nebo sociálních službách. Proto ministerstvu poskytl krátký čas na zjednání nápravy.

„Soud si uvědomuje, že je nežádoucí, aby daná povinnost nebyla stanovena ani pro velmi rizikové situace po určitou dobu vůbec. K tomuto řešení však bohužel ministerstvo zdravotnictví soud postupně tlačí, jestliže přes opakované konkrétní výtky soudu není schopno napravit nedostatky. Takový postup proto nelze do budoucna vyloučit, neboť soud nebude mít jinou možnost, jak ministerstvo přimět k respektování jasně vyjádřeného právního názoru,“ doplnil Mikeš.

Podle NSS má opakované nerespektování závěrů soudu za následek právní nejistotu. Důsledkem jsou také zbytečně vynaložené náklady státu na prohrané soudní spory a zahlcování systému správního soudnictví, kdy NSS opakovaně poukazuje na stejná pochybení.

Pisatelem návrhu, jemuž soud vyhověl, je muž, který trpí dlouhodobým onemocněním dýchací soustavy. Nošení respirátoru mu způsobuje obtíže. Zároveň má vysokou hladinu protilátek po prodělaném onemocnění covid-19. Tvrdí, že nošení respirátoru jej ohrožuje na zdraví více než jeho nenošení.