Stačí mobilní telefon, kolo a hranatá termo taška s logem donáškové služby. Rozvážení jídla z restaurací přes velké platformy je v posledních letech mezi Čechy stále populárnější. Nová analýza výzkumné agentury STEM ale ukazuje její odvrácenou stranu – k roznášení jídla přes aplikace se často dostanou i nezletilí. A to přes externí firmy, které jim ale nezaručují bezpečnost a berou si část jejich výdělku.
„Vstup do této práce je velmi jednoduchý, často stačí jen mobilní telefon a není vyžadována delší praxe nebo specifické dovednosti. Náš výzkum zároveň ukazuje, že při registraci do některých platforem nikdo nekontroluje údaje, které uživatelé poskytnou, a neověřuje žádný doklad. Kontakt se zaměstnavatelem tam zcela chybí,“ říká analytička STEM Kateřina Duspivová.
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