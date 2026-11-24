Do konce příštího roku by Češi mohli navždy odložit všechny plastové kartičky a osobní dokumenty do šuplíku a měli by si vystačit doma i po celé Evropě jen s mobilem. Stát vybral dodavatele pro národní obdobu Evropské peněženky digitální identity. Zakázku získalo mezinárodní konsorcium vedené českou technologickou firmou Wultra. Kolik za projekt dostane a jak je zajištěno, že bude od začátku dobře fungovat?
Co se dočtete dál
- Jak přesně funguje koncesní model odměňování podle užívání.
- Jaký je technický rozsah funkcí Valetky (identita, podpis, digitální zastupování).
- Jak bude zajištěna mezinárodní použitelnost v celé Evropské unii.
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